法拉盛市議員黃敏儀辦公室開放

黃敏儀宣布辦公室開放，左起依次為林丹丹、吳芯瑩、柯立人、黃敏儀、朱蕾和金智善。(黃敏儀辦公室提供)

代表法拉盛 的市議會第20選區首位亞裔女性市議員黃敏儀(Sandra Ung)，宣布啟動她的辦公室，並介紹其辦公室的新成員；黃敏儀承諾與社區共進、對抗疫情，幫助當地經濟盡快復甦，「我期待聽見選民的訴求，我會在市議會為民眾發聲，需要幫助的民眾請致電或寄郵件到我們的辦公室」。

黃敏儀5日首次參加市議會全會；她的辦公室日前發布聲明表示，由於新冠變種病毒 Omicron病例激增，所有需要面對面服務的民眾須提前預約，民眾可致電(718)888-8747或寄送郵件至[email protected]諮詢詳情。

黃敏儀團隊的幕僚長為柯立人，其他成員有社區聯絡員林丹丹(Dan Lin)、中文媒體聯絡人朱蕾、活動協調員吳芯瑩以及調度員金智善(Jee Sun Kim，音譯)，都會說兩種語言，若民眾不會英文，也可直接聯繫工作人員。

對於近期病毒檢測 等防疫資源有限，黃敏儀辦公室表示，市府承諾會增加當地的新冠檢測點等資源，辦公室也將繼續更新相關信息；目前在法拉盛楓林小公園(Maple Playground)設立的新冠快速檢測點，將從即日起到9日(周日)的上午9時到下午6時開放，地址為楓林大道136-50號，有需要的民眾可前往檢測。