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白思豪：很快宣布是否選州長 史里華挺小朱利安尼

記者鄭怡嫣／紐約報導
白思豪表示將很快宣布是否會參選州長。(美聯社)
白思豪表示將很快宣布是否會參選州長。(美聯社)

2022年紐約州長換屆選舉，即將卸任的紐約市白思豪(Bill de Blasio)27日表示，將很快宣布自己是否會參選州長；目前，已宣布競選州長的民主黨人包括現任州長霍楚(Kathy Hochul)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)等；共和黨人包括長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)兒子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)等。

數月以來，白思豪都未正面回應是否會參選州長，儘管在一次集會上，他曾向他的支持者表明「會強烈考慮參選」；27日他在MSNBC節目「早安喬」(Morning Joe)上表示，將「很快、很快」宣布是否會競選州長。

截至目前，白思豪競選州長的民調結果都不容樂觀：8月中旬Co/efficient的民調顯示，白思豪的支持率整整落後謀求連任州長的霍楚20多個百分點，同時期Slingshot Strategies的民調顯示，白思豪的支持率在州長民主黨初選中為3%，僅排名第九，在最近一次12月上旬公布的錫耶納民調(Siena Poll)中，白思豪的支持率落後霍楚30個百分點。

前紐約市長朱利安尼之子安德魯·朱利安尼參選紐約州長，獲前紐約市長候選人史里華支持...
前紐約市長朱利安尼之子安德魯·朱利安尼參選紐約州長，獲前紐約市長候選人史里華支持。(路透)

不過，這些民調結果均統計於州檢察長詹樂霞(Letitia James)12月宣布退出2022州長競選之前，若將詹樂霞排除在民調統計之外，選情及結果會將發生改變；他的支持者也表示，2013年他以市公益維護人的身分競選市長時，選舉前一個月的民調結果顯示他的支持率僅排名第三，結果卻輕鬆獲勝，民調結果也並非代表最後的結果。

另一方面，曾競選紐約市長並輸給亞當斯(Eric Adams)的共和黨人史里華(Curtis Sliwa)，宣布力挺前紐約市長朱利安尼之子安德魯·朱利安尼，斥責黨內均支持現任長島國會眾議員澤爾丁代表該黨出戰，表示安德魯是天然親民的政客，甚至比他的父親朱利安尼「表現更好」，是最佳的參選人。

此前，共和黨內的一份非正式民調顯示，85%的該黨高層均支持澤爾丁，排名第二的是曾在2014年代表共和黨挑戰現任民主黨州長葛謨(Andrew Cuomo)的威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)，但他只獲得5%的支持，而安德魯·朱利安尼幾乎未獲任何支持。

前紐約市長候選人史里華宣布力挺前紐約市長朱利安尼之子安德魯·朱利安尼競選州長。(...
前紐約市長候選人史里華宣布力挺前紐約市長朱利安尼之子安德魯·朱利安尼競選州長。(Getty Images)

民調 白思豪 紐約市

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