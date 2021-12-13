我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

共和黨人史里華成立PAC 目標：把舒默拉下馬

編譯孫梁／綜合12日電
共和黨人史里華成立一個超級政治行動委員會，旨在把國會參院多數黨領袖舒默拉下馬。(Getty Images)
共和黨人史里華成立一個超級政治行動委員會，旨在把國會參院多數黨領袖舒默拉下馬。(Getty Images)

上月輸掉紐約市長選舉的共和黨人史里華(Curtis Sliwa)沒有氣餒，他新成立一個名為「拯救參院」(Save the Senate)的超級政治行動委員會(PAC)，旨在力挺共和黨人向明年爭取連任的國會參院多數黨領袖舒默(Chunk Schumer)發起挑戰。

試圖繼續在共和黨內發揮重要作用的史里華表示，他的PAC準備籌措數百萬元，以協助共和黨的競爭對手把舒默拉下馬；史里華沒有排除自己挑戰舒默的可能性，但表示他親自出馬將是共和黨的最後選擇。

史里華的PAC傳遞的主要訊息是「立刻制止舒默」(Stop Schumer Now)，他說：「雖然市長選輸了，但我們的事業仍要繼續推進；我將更積極地推動共和黨的價值觀與優先事項，必須讓自由派菁英為紐約和美國的挫敗擔責。」

談到PAC的使命，史里華稱「下一個目標是舒默，他為政府工作近50年，已證明他是無能和追逐權力的職業政客；他當參議員沒做別的，只在記者會空談，他無視物價上漲、健保系統支離破碎、公立學校苦苦掙扎和可負擔住房短缺，只關注自己和親信，並希望美國人繼續資助他的災難性政策。」

舒默1998年戰勝達瑪托(Al D'Amato)首次成為國會參議員，如今正尋求五連任，他的前三次連任競選都沒遇到有力挑戰；2016年為舒默背書的達瑪托表示，舒默幾乎不可戰勝，他的募捐能力強，每年遍訪全州每個郡。

紐約州共和黨高層目前的重點是推出強有力的州長參選人，史里華表示也不能放過舒默，認為共和黨必須打一場漂亮選戰，以「除掉舒默」。

面對有報導說，阿爾巴尼亞移民、布朗士區律師米奇(Aleksander Mici)準備挑戰舒默，史里華說：「我們可以質疑過去挑戰舒默的共和黨人，希望如今的候選人能讓舒默疲於奔命。」

史里華表示，鑑於目前拜登總統的笨拙施政，2022年中期選舉應是一場「共和黨浪潮」的選戰，只要共和黨推出正確的候選人，舒默也可能岌岌可危。

舒默陣營拒絕對史里華成立的PAC發表評論。

共和黨 參院 參議員

上一則

紐約伍胥山公所 新舊主席、職員交接

下一則

牛毓琳積極考慮參選州參議員 盼再寫亞裔女性參政史

延伸閱讀

參院領袖達債限協議 需10共和黨議員支持 麥康諾有信心

參院領袖達債限協議 需10共和黨議員支持 麥康諾有信心
舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關

舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關
潘斯背景團體 花80萬買廣告籲曼欽擋下拜登預算案

潘斯背景團體 花80萬買廣告籲曼欽擋下拜登預算案
短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識

短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識
油價飆漲 舒默籲拜登釋戰備儲油平抑油價

油價飆漲 舒默籲拜登釋戰備儲油平抑油價

熱門新聞

莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函；圖為加州警方公告有關「黃道十二宮殺手」的訊息。美聯社

紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

2021-12-10 16:32
僑領舉手反對於華人社區建造遊民所。（記者張心／攝影）

法拉盛反建遊民所 質詢顧雅明：無論叫什麼 都是遊民所

2021-12-08 11:27

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？