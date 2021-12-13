共和黨人史里華成立PAC 目標：把舒默拉下馬

共和黨人史里華成立一個超級政治行動委員會，旨在把國會參院多數黨領袖舒默拉下馬。(Getty Images)

上月輸掉紐約市長選舉的共和黨 人史里華(Curtis Sliwa)沒有氣餒，他新成立一個名為「拯救參院 」(Save the Senate)的超級政治行動委員會(PAC)，旨在力挺共和黨人向明年爭取連任的國會參院多數黨領袖舒默(Chunk Schumer)發起挑戰。

試圖繼續在共和黨內發揮重要作用的史里華表示，他的PAC準備籌措數百萬元，以協助共和黨的競爭對手把舒默拉下馬；史里華沒有排除自己挑戰舒默的可能性，但表示他親自出馬將是共和黨的最後選擇。

史里華的PAC傳遞的主要訊息是「立刻制止舒默」(Stop Schumer Now)，他說：「雖然市長選輸了，但我們的事業仍要繼續推進；我將更積極地推動共和黨的價值觀與優先事項，必須讓自由派菁英為紐約和美國的挫敗擔責。」

談到PAC的使命，史里華稱「下一個目標是舒默，他為政府工作近50年，已證明他是無能和追逐權力的職業政客；他當參議員 沒做別的，只在記者會空談，他無視物價上漲、健保系統支離破碎、公立學校苦苦掙扎和可負擔住房短缺，只關注自己和親信，並希望美國人繼續資助他的災難性政策。」

舒默1998年戰勝達瑪托(Al D'Amato)首次成為國會參議員，如今正尋求五連任，他的前三次連任競選都沒遇到有力挑戰；2016年為舒默背書的達瑪托表示，舒默幾乎不可戰勝，他的募捐能力強，每年遍訪全州每個郡。

紐約州共和黨高層目前的重點是推出強有力的州長參選人，史里華表示也不能放過舒默，認為共和黨必須打一場漂亮選戰，以「除掉舒默」。

面對有報導說，阿爾巴尼亞移民、布朗士區律師米奇(Aleksander Mici)準備挑戰舒默，史里華說：「我們可以質疑過去挑戰舒默的共和黨人，希望如今的候選人能讓舒默疲於奔命。」

史里華表示，鑑於目前拜登總統的笨拙施政，2022年中期選舉應是一場「共和黨浪潮」的選戰，只要共和黨推出正確的候選人，舒默也可能岌岌可危。

舒默陣營拒絕對史里華成立的PAC發表評論。