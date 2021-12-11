前史泰登島國會眾議員羅斯 再度參選

前史泰登島第11選區國會眾議員羅斯宣布再選。（美聯社）

前史泰登島 第11選區國會眾議員 羅斯(Max Rose)此前競選連任失敗，在職僅兩年就把位置讓給共和黨籍對手瑪麗奧(Nicole Malliotakis)；他日前宣布，將再次競選國會眾議員席位。

今年34歲的羅斯擁有歷史、心理學和經濟學位，曾在紐約醫療機構服務，還在前任布碌崙(布魯克林)地區檢察官湯普森(Ken Thompson)辦公室擔任過特別助理，更是九一一 後首位參加選舉的退伍軍人，他曾在伊拉克和阿富汗前線服役多年，獲紫心勳章、銅星勳章等榮譽，從軍經驗豐富。

他在2018年爆冷打敗當時的共和黨國會眾議員鄧諾允(Daniel Donovan)，上任期間通過維拉札諾大橋(Verrazano Bridge)的雙向收費政策，減少交通擁堵、在史泰登島海邊設置防洪圍牆，為預防類似颶風珊迪(Sandy)等災害發生，以及為參與九一一恐襲救護的急救人員提供醫療補助、通過立法管制鴉片類藥物氾濫等。

羅斯在宣布競選視頻中表示，美國人正在同時經歷多重危機，包括新冠、通貨膨脹、氣候變化及槍支暴力等等；而在這些危機中代表人民權益的人，反而是為了自己的政治利益而說謊。

視頻中顯示了在1月6日美國國會大廈騷亂的畫面，而這明顯為針對其老對手瑪麗奧的鏡頭，即使是在右翼暴徒衝進國會大廈試圖推翻選舉結果的情況下，瑪麗奧仍以「選舉欺詐」為由，投票反對證明拜登當選。