紐約市議長選舉 利華娜、紀思庭、亞當斯爭寫歷史

利華娜。(取自市議會網站)

紐約市 普選基本落幕，市議會議長的競爭旋即展開，但權力全市第二的議長之位並非由選民決定，而是市議會的51名市議員在明年1月選出，其中包括32個新面孔，更有31位女性。

議長負責安排市議會的工作議程、任命各委員會的組成人員，以及對市長的權力進行監督。六個民主黨市議員現已確認角逐議長，分別是艾德琳·亞當斯 (Adrienne Adams)、黛安娜·阿亞拉(Diana Ayala)、紀思庭(Justin Brannan)、莫亞(Francisco Moya)、包爾斯(Keith Powers)和利華娜(Carlina Rivera)，他們需要過半數的26張支持票才能如願。

但議長之爭的結局受到許多變數的影響，除了市工會組織、國會議員和各區領袖的影響力外，今年新當選的大批市議員也將發揮重要作用；政黨領袖通常通過對本黨市議員的控制，從而可左右議長選舉，但多數新成員往往不受政黨影響力的束縛，而且部分新議員是靠「選舉財務理事會」的資助計畫當選。

紀思庭。(取自市議會網站)

來自布碌崙第51選區的紀思庭似乎是領跑者，他與工會和民主黨同僚結成廣泛同盟，並為許多新市議員在競選期間站台，初選時至少獲得15個市議會參選人的背書，其中12人贏得大選。但紀思庭市議員連任尚未成功，他與共和黨對手福克斯(Brian Fox)的競爭膠著，計票仍在繼續。

如果紀思庭成功連任並贏得議長選舉，紐約市大權將全部集中在來自布碌崙的政治人物身上，包括候任市長亞當斯、候任主計長蘭德和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)，因此紀思庭角逐議長可能引發爭議。

黛安娜·阿亞拉。(取自市議會網站)

利華娜和阿亞拉如果當選，都將成為第二位拉美裔議長。

來自曼哈頓 第二選區的利華娜表示，有色女性成為議長，將有助於解決婦女的不平等問題，尤其是有色婦女，「我們要為移民勞工婦女爭取更高的報酬和更好的工作環境。」作為市議會的西語裔委員會主席，初選期間，她曾為20個候選人背書，其中16人當選。

代表曼哈頓和布朗士第八選區的阿亞拉，曾是前女市議長馬麗桃(Melissa Mark-Viverito)的幕僚長，競選中她也為多位候選人背書。

候任市議員、現任曼哈頓區長的高布邇(Gale Brewer)也在考慮競選議長，她如果加入選戰，將更加分散曼哈頓市議員的選票，從而對曼哈頓再出一位議長產生負面影響。

艾德琳·亞當斯。(取自市議會網站)

來自皇后區東南部第28選區的亞當斯，是市議會公共安全委員會主席以及非裔拉美裔和亞裔小組的共同主席，她如果當選將成為首位非裔議長。

包爾斯。(取自市議會網站)

來自曼哈頓第四選區的包爾斯表示，他在市議會任職期間很務實，注重解決問題和達成共識。在新當選的市議員中，14人在初選時得到他的背書。

莫亞。(取自市議會網站)

來自皇后區第21選區的莫亞表示，市議會應當發揮集體決策，期待新市議員的積極作用，「我如果當選議長，將更多地賦權他們。」