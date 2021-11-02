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普選日 紐約華埠投票站投票人數不及初選

記者和釗宇／紐約報導
紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和釗宇／攝影）
紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和釗宇／攝影）

紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票站工作人員表示，前來投票的選民人數比初選時稍少，大部分選民來投票前已經胸有成竹，但是對公投問題不甚了解。

華埠孔子大廈投票站站長鄭永佳表示，截至下午4時，約有不到500人前來投票，這一數字不及初選時的700人左右；他預計，初選時投票截至時投票人數達到1000人以上，但這次普選估計難以達到；鄭永佳表示，這次大部分選民都知道自己要選誰，「這樣雖然讓我們的解釋工作變少了，但是工作的強度卻增加了，因為大家投票的速度提高了。」

孔子大廈投票站翻譯蔡小廷也表示，該投票站普選投票人數不及初選；他說，雖然許多人投票胸有成竹，但是很多選民對五個公投問題沒有了解；他說，儘管普選中民主黨優勢明顯，大部分職位都志在必得，而且華埠所在選區的市議員候選人沒有華裔，但這並沒有挫傷華裔選民投票的積極性。

他說，近幾年來華裔的投票熱情一直在提高，這歸功於社區多年的教育；「為什麼每次選舉都有很多候選人來孔子大廈來拉票，就是因為這裡投票的人多，是一股力量。」

孫逸仙中學投票站伯姆德斯(Lillian Bermudez)則表示，該投票站截至2日下午的投票人數與初選時大致持平；該投票站翻譯、知名華裔音樂家房飛表示，幾乎所有老年選民都明確自己支持的市長人選，但對於不熟悉的崗位，如曼哈頓區長，則出現了有趣的現象，「許多人看到曼哈頓區長民主黨候選人叫李文(Mark Levine)，看不懂英文的人就以為李文是華裔，所以選擇李文；因此大家還是看誰是華裔就選誰。」

房飛去年總統大選時也參加了投票站翻譯工作，他表示，這次投票人數明顯少於總統大選，「當然總統大選熱度較高，選民投票熱情高可以理解；但總體感覺，曼哈頓華裔參政力度不強，不如法拉盛地區。」

紐約市民主黨選民數量是共和黨的七倍，因此大部分選民市長選擇的是民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)；在孫逸仙中學投票站的趙先生表示，他支持的是亞當斯，「雖然大家都知道結果，肯定是民主黨贏，但是華裔還是應該出來投票，增加參與。」

不過，也有選民支持共和黨候選人史里華；在孔子大廈投票關老太表示，她已在紐約住了50多年，每次都會來投票，「我這次投給史里華，因為我從來沒見過紐約市像現在這麼亂過，史里華說過要整頓治安，我想是時候換個黨執政了。」

紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和...
紐約市市級公職普選日2日到來，華埠各投票前來投票的選民人數比初選時稍少。（記者和釗宇／攝影）
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