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葛謨下月出庭 不會公開逮捕戴銬

編譯孫梁／綜合29日電
艾伯表示，警方不會在公眾前逮捕葛謨，也不會給他戴上手銬，不過到庭後，他需按規定照大頭相和按指紋。（美聯社）
艾伯表示，警方不會在公眾前逮捕葛謨，也不會給他戴上手銬，不過到庭後，他需按規定照大頭相和按指紋。（美聯社）

奧伯尼郡警長艾伯(Craig Apple Sr.)29日表示，前州長葛謨(Andrew Cuomo)下月17日將因面臨的性侵輕罪指控而在法院過堂，但警方不會公開逮捕他，也不會給他戴上手銬，不過到庭後，他需按規定照大頭相和按指紋。

63歲的葛謨被控強行觸摸女助理的胸部，並將手放在對方的私處；奧伯尼郡警方28日向葛謨發出傳票，要求他11月17日出庭答詢，如果拒不出庭，將向他發出刑事逮捕令。

指控中沒有提到女助理的姓名，但她的律師稱受害人是33歲的卡米索(Brittany Commisso)，曾任州長的行政助理；刑事指控若罪成，葛謨可能面臨一年刑期。

艾伯表示，「我不認為葛謨出庭時，會有戴手銬和被押解入庭的場面。但他到庭時，會被要求按指模和照大頭相，之後很可能會自行交保獲釋。」

艾伯說，「不逮捕是因為輕罪的指控，如果警方和檢方對每項輕罪都實行逮捕，那麼檢察官辦公室和警局都需要增加更多的人手。」

葛謨是紐約州第56屆州長，他的律師和發言人批評葛謨面臨的刑事指控，認為是出於政治動機，而且郡警方發出傳票竟然都沒有知會地區檢察官；奧伯尼郡地區檢察官28日表示，他對葛謨的刑事指控傳票一無所知。

警長辦公室在28日向奧伯尼市法院提出的刑事指控中，認為對葛謨的輕罪指控「已經坐實」，警方進行了「非常全面而細緻的調查」。

艾伯表示，警方的法律顧問接觸了葛謨的律師，向他們通報了下一步的行動，他認為，葛謨律師的發難是為吸人眼球，他不在意，「對方的律師是試圖給警方、檢方和受害人潑髒水，為葛謨脫罪，但我們不會被嚇到。」

葛謨 傳票 檢察官

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