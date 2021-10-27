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曼哈頓檢察官候選人：不讓精神病成犯罪藉口

記者張心／紐約報導
共和黨曼哈頓地區檢察官候選人湯姆·肯尼夫26日拜會世界日報。（記者張心／攝影）
共和黨曼哈頓地區檢察官候選人湯姆·肯尼夫26日拜會世界日報。（記者張心／攝影）

曼哈頓地區檢察官共和黨候選人湯姆·肯尼夫(Thomas Kenniff)26日拜會世界日報，承諾當選後會嚴格打擊暴力犯罪，加強執法起訴力度，不讓「精神問題」成為仇恨亞裔犯罪慣犯的藉口，歸還市民一個安全舒適的曼哈頓。

北美世界日報副總編輯魏碧洲與肯尼夫及其競選團隊座談，並提問改善紐約民生和華人社區未來發展的政策構想。

肯尼夫表示，他之前從未想過出來競選，在法律事務所一路打拚的他，習慣了私營企業的高薪和穩定，但在近些年看到紐約市變得越發不安全以後，逐漸萌生參政的念頭，「紐約曾經被評為全美最安全的大城市，然而現如今犯罪率正在以兩位數的百分比增長，亞裔尤其成為仇恨犯罪的受害者，我非常想站出來帶領法律體系做一些改變。」

想要紐約市從疫情中恢復並重新贏得市民和企業的心，肯尼夫認為應該加強執法並起訴罪犯，「紐約州通過的保釋改革，使很多嫌犯可以無保釋放，簡直是『養虎為患』」。他承諾若當選，任何刑事案件都會被起訴，讓犯罪者知道法律的威力。

對於大量仇恨亞裔犯罪者因為「精神問題」而逃脫懲罰的情況，肯尼夫表示，為了避免一些犯罪分子以此為藉口，會在全市的法院系統增派心理醫生，當庭測試被告人的精神狀況，如果真是因為相關問題導致的犯罪行為，會對被告進行精神治療，避免釋放後再次成為社會隱患。

肯尼夫也堅持與市警局站在同一戰線，重建警察和社區之間的信任，共同打擊暴力犯罪，解決槍支和街頭幫派等安全問題。

紐約市 亞裔 暴力犯罪

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