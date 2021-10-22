華社籌款逾10萬 力挺霍楚連任

州長霍楚感謝華人社團籌款支持她競選連任，承諾繼續為民眾發聲。(記者牟蘭／攝影)

2022年紐約州 長選舉，紐約華人 總商會與美東河南同鄉會等六個華人社團，21日為州長霍楚 (Kathy Hochul)舉辦籌款晚宴，力挺她競選連任；華人總商會會長徐家鵬表示，霍楚近年多次拜訪華人社區，尤其在疫情與水災爆發後，走訪當地，為民眾爭取所需資源，期盼她當選連任。

籌款晚宴由紐約華人總商會、美東河南同鄉會、紐約北京同鄉會、紐約山東同鄉會、美國紐約中美商會與亞美醫師協會共同舉辦，計畫籌款10萬元，當日超額完成目標。

徐家鵬表示，霍楚擔任副州長期間，多次拜訪法拉盛，因疫情最先波及華社，她去年特別前往當地為華人商家打氣；他補充，仇恨亞裔風氣四起時，霍楚再次走訪華社，承諾嚴懲仇恨犯罪；接任州長後，法拉盛淪為水災重災區，霍楚又走訪當地，為民眾打氣，提供所需援助。

徐家鵬說，在霍楚上任45天內，通過推廣疫苗與要求學校師生戴口罩等政策，極大程度地降低了紐約州的疫情指數，截止21日，全州的平均陽性率只有2.01%，「我們拋磚引玉，希望更多人支持她」。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，疫情爆發後，仇恨亞裔犯罪日益增加，是霍楚舉辦線上論壇，呼籲各族裔抵抗仇恨犯罪；他說，霍楚對亞裔社區比較了解，期盼她競選連任後，為移民社區提供公平的資源。

霍楚在副幕僚長孫雯(Linda Sun)等人的陪同下參與晚宴，她對華人社團的支持表示感謝，肯定華人對美國社會的貢獻；她說，多年來她與華人社區聯繫緊密，了解移民社區面臨困境，以水災為例，她通過走訪法拉盛，得知不少華人因不諳英文、沒有身分，無法申請救援金，亟需政府的協助。

此外，霍楚說，亞裔社區的經濟在疫情期間受到重創，後又爆發仇恨亞裔犯罪，她已撥款近2500萬元給不同的非營利機構，加強社區治安、共同打擊仇恨犯罪；她承諾，若明年連任成功，將繼續為各族裔發聲，為社區提供所需的資源。