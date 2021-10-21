詹樂霞有偏見？葛謨團隊要求修正性騷擾報告

前州長葛謨透過其律師表示，州檢察長詹樂霞對其性騷案的調查帶有偏見政治目的，要求對此案重新調查，修正報告內容。（葛謨辦公室提供）

前州長葛謨 (Andrew Cuomo，見圖，葛謨辦公室提供)20日透過其律師表示，州檢察長詹樂霞(Letitia James)對葛謨性騷 案的調查帶有偏見政治目的，因詹樂霞有意競選州長，葛謨要求對此案重新調查，修正報告內容；不過，詹樂霞辦公室表示葛謨的說法毫無根據，意在逃避刑事調查。

詹樂霞領導的獨立調查團8月出具報告，認定葛謨對11名女性存在性侵 行為，葛謨迫於壓力辭職下台；葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)20日表示，詹樂霞所謂的獨立調查並不「獨立」，因為詹樂霞已經明顯表達出競選州長的意願，她針對葛謨的調查帶有偏見和政治動機。

格拉文表示，「我們要求州檢察長重新指派一名獨立審查官，按照3月1日州府將此案移交州檢察長辦公室的要求，重新評估州檢察長此前的調查報告，並公平考慮我方的意見，修改和補充調查報告。」

格拉文說，州檢察長的上一份報告並未囊括所有證據，並讓葛謨團隊無從做出回應；她說，葛謨希望詹樂霞修改並更正報告內容，因葛謨團隊已經向州檢察長辦公室提交150頁的補充證據；「葛謨的名聲毀於8月3日，那篇報告並不是獨立報告，而是意在突襲。」

同時，州檢察長辦公室也在調查葛謨涉嫌違規利用州府資源撰寫出版回憶錄，格拉文還呼籲詹樂霞將此案調查權移交給地區檢察官，或者終止調查。

詹樂霞的發言人萊維(Fabien Levy)則透過聲明表示，格拉文的記者會是在裝模作樣，意在幫助葛謨逃避正在進行的刑事調查，「前州長已經辭職，因此逃過了彈劾審判，所以才有機會一次又一次提出毫無根據的攻擊，其律師召開裝模作樣的記者會，是在幫助他避免因違規利用公共資源出書的刑事調查。」