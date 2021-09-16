市議員候選人莫美倫訪中華公所

莫美倫(左四)15日拜訪中華公所，表示自己的政見公開透明、從一而終。(記者顏嘉瑩/攝影)

將以獨立候選人身分，在普選中競選曼哈頓華埠 第一選區市議員的莫美倫(Maud Maron)15日拜訪紐約中華公所，提到社區關心的監獄 、教育、公共安全等問題，她表示，自己的立場透明堅定，自始反對城區監獄、支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)等，抨擊第一選區的其他候選人反覆其詞。

中華公所主席于金山表示，第一選區種族、人口結構組成與其他社區不同，即便受到新冠肺炎疫情重創，以及反亞裔仇恨犯罪，仍相當堅強；不過他也提到，社區有不少存在問題。

莫美倫表示，自己從參選至今的政見從一而終、公開透明，雖然期間也遭受到不少外界言語攻擊，但她參選原因是希望能夠改變社區，將社區形塑成自己也想居住、扶養孩子長大的地方。

紐約市 為民主黨州，身為獨立候選人，莫美倫表示，民主黨候選人最後都會跟著整個黨的意見去走，「但是他們的政見我部分同意、部分反對，自己出來參選，更可以表達意見。」

面對社區關心的監獄問題，莫美倫表示，其他有候選人反對城區監獄、支持關閉雷克島，卻未提出解決方法，「如此的想法只是不切實際的烏托邦，我們不能沒有地方安置這些人，我們需要真正的計畫。」

另外華埠愈來愈嚴重的遊民問題，莫美說，自己作公派律師20多年，曾經多次為遊民辯護，遊民問題牽扯到收容中心安全、心理健康以及毒品濫用等，在不斷有人進來紐約市的情況下，城市無法靠自己解決問題；她表示，政府應該要意會到遊民也是州的問題，由州、市府整合資源，才能夠共同解決遊民問題。