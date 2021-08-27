霍楚選進步派本傑明為副手 意在連任

霍楚任命來自紐約市哈林區的民主黨進步派州參議員本傑明(右)為副州長。（州長辦公室提供）

州長霍楚 (Kathy Hochul)26日任命來自紐約市 哈林區的非洲裔州參議員本傑明(Brian Benjamin)為副州長；本傑明是民主黨 進步派，支持刑事司法改革、削減警局經費；溫和派的霍楚選他為搭檔，被視為尋求平衡的互補之舉，是未雨綢繆、意在連任。

44歲的本傑明出生於哈林區，2017年在該選區州參議員特別選舉中獲勝，2018年獲得連任，目前是擔任州參議會收入和預算委員會(Revenue and Budget Committee)主席，同時是州參議會多數黨領袖助理，他也成為紐約第二名非洲裔副州長。

本傑明感謝霍楚的信任，表示他與霍楚一樣，專注於傾聽民眾的需求，並授權地方領導者，二人有很強的合作歷史，這些合作能幫助紐約順利度過面臨諸多挑戰的重要時期；他讚揚霍楚，稱她是正直、善良的人。兩人在打擊類鴉片藥物、支持少數族裔和女性企業、投票改革等關鍵領域曾有合作。

霍楚表示，在當前紐約州面臨緊迫問題的情況下，團隊合作是有效領導力的關鍵，其政府將吸引最優秀、且與她價值觀一致的人，其中就包括本傑明，二人會致力於建立更安全、健康和公平的紐約州。

本傑明在州參議會以支持警察改革和刑事司法改革出名，他是反鎖喉法案(Anti-Chokehold Act)的主要支持者之一，也支持削減警察經費，屬於民主黨進步派，霍楚挑選他為副手也是為自己明年競選連任時在紐約市獲得更大影響力鋪路；本傑明在今年曾參選紐約市主計長，但在6月民主黨初選中得票率僅排在第四。

本傑明來自加勒比海移民家庭，出生成長在哈林區，擁有布朗大學(Brown University)公共政策學士學位和哈佛大學商學院的工商管理碩士學位，畢業後他回到哈林區從事可負擔住房開發工作，也曾任摩根史丹利(Morgan Stanley)投資顧問；在任職州參議員期間，在保證民眾公共養老金方面也做出成績。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)、民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)等，26日都向本傑明送上祝賀。

本傑明的州參議員位置空出後，霍楚宣布將於11月在普選當日舉行該職位的特殊選舉。