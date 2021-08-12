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南區聯邦檢察官 首位非裔獲拜登提名

記者洪群超／紐約報導
戴勉威獲提名為紐約南區聯邦檢察官，若參院通過，將成任該職的首位非洲裔。(司法部提供)
戴勉威獲提名為紐約南區聯邦檢察官，若參院通過，將成任該職的首位非洲裔。(司法部提供)

拜登總統10日晚公布多個聯邦檢察官提名，其中包括主導針對川普集團調查的紐約南區聯邦檢察官；該檢察官辦公室現任證券詐欺部門主管戴勉威(Damian Williams，音譯)獲提名，若國會參院通過，他將成為任該職位的首位非洲裔。

紐約南區聯邦檢察官轄區涵蓋曼哈頓、布朗士及威徹斯特郡部分地區，以專辦涉及重大貪腐、國際恐怖主義、金融犯罪等大案聞名，是全美最常處於鎂光燈下的聯邦檢察官辦公室；該辦公室近年來主導了淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性侵案，目前正在調查川普集團及前總統川普相關人士案件。

戴勉威是拜登提名的七名聯邦檢察官之一，40歲的戴勉威已在該辦公室擔任助理檢察官多年，目前任證券詐欺部主管；他來自多明尼加移民家庭，出生在布碌崙，先後就讀於哈佛大學和英國劍橋大學，在耶魯大學法學院獲得法律學位。

戴勉威與司法部淵源很深，擔任過現任司法部長加蘭德(Merrick Garland)任華府聯邦巡迴上訴法院法官時的書記員，也曾是最高法院大法官史蒂文斯(John Paul Stevens)的書記員。

拜登也提名Breon Peace為紐約東區聯邦檢察官，Carla Freeman作為紐約北區聯邦檢察官。

檢察官 紐約 提名

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