皇后區長民主黨初選 克勞莉認輸

克勞莉(右)16日宣布敗選；圖為克勞莉去年皇后區區長補選初選時承認敗選，並祝賀理查茲(左)當選。(取自克勞莉推特)

民主黨初選落幕，以0.6%得票率落後的皇后區 長參選人克勞莉(Elizabeth Crowley)16日承認敗選，她說，雖然結果不盡人意，但對這場競選感到自豪；根據市府數據，克勞莉在此次競選中花費逾118萬元，遠高於競選連任的理查茲(Donovan Richards)的55萬餘元。

市選舉局(BOE)15日晚公布不在籍與宣誓書選票統計結果後，現任皇后區區長理查茲獲9萬2149票，得票率50.3%，前任市議員克勞莉獲9萬1105票，得票率49.7%，兩人票數相差1044票，約0.6%的得票率。

最新結果公布後，克勞莉隨後發表聲明，承認敗選，「市選舉局最新投票 結果顯示，目前的結果很明確，我不是民主黨初選的贏家」；她說，雖然這個結果並非她所預料，但為整個團隊感到驕傲。

克勞莉表示，這是一場有歷史意義的選舉，在疫情 期間與疫情後期照常舉辦，「選民知道這場選舉至關重要，有20萬左右不同年齡段的民眾積極投票，我們在最後一輪得到49.7%」。

根據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)統計，另一名皇后區長參選人市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)花費79萬2601元。

克勞莉雖然承認敗選，但疑因此前理查茲指她為種族歧視者(Racism)，並未在宣布敗選時恭喜對手，她批評相關指控「誹謗」與「不實」，只在聲明中感謝她的競選團隊與義工。