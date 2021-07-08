只輸對手805票 25選區陳熠對結果有信心

第25選區的參選人陳熠暫列第二，他對結果有信心，等待市選舉局清點每一張合格選票。(陳熠提供)

民主黨初選結果出爐，市議會第25選區的參選人陳熠獲5547票，得票率達46.6%，成為選區內第一順位得票第二高的參選人，比排名第一的印度裔克施南(Shekar Krishnan)少805票；他7日表示，對最終結果仍有信心，等待市選舉局(BOE)清點每一張合格選票後，再做下一步計畫。

陳熠感謝義工與選民的支持，指這次選舉，自己只準備半年，其餘參選人籌畫了十年，甚至12年之久，再次致謝在寒冬與炎夏為他拜票的義工團隊；他說，自己的4000多張選票範圍最廣、最多元，他等待律師對部分選票提出挑戰後，市選舉局公布的官方結果，對結果有信心，並承諾兩年後仍會參選。

克施南在聲明中感謝選民支持，並在7日下午宣布勝選；他感謝多元化的義工團隊敲門拜票，了解居民的需求；他說，若當選，將成為市議會首位南亞裔 市議員，並表示，他將繼續為11月的普選爭取選民的信任。

包括貝賽等地在內的市議會第19選區，最新結果顯示，經四輪排序投票統計，前州參議員艾維樂(Tony Avella)獲得6427票、54.7%得票率，韓裔 李真(Richard J. Lee)獲得5312票、45.3%，兩人相差1115票。

艾維樂競選團隊7日並未宣布勝選，並指將等待市選舉局統計最終結果後，再發表聲明。

李真在多個社群媒體 恭喜李琳達與黃敏儀在初選獲勝，感謝義工與支持者，並表示若沒有他們的支持，選舉無法進行到現在，但並未明確回應選舉結果，「這是一場艱難的比賽，無論預期(如何)，我們進行了不可思議的選舉」(It was a difficult race & despite expectations we ran an incredible campaign)。

此外，第26選區市議員參選人、韓裔黃朱莉(Julie Won，音譯)以6820票、56.7%的得票率領先第二名貝格(Amit Bagga)1613票；她在聲明中宣布勝選，並表示，若當選，將成為市議會的首位韓裔市議員，以及成為該選區的首位女性以及移民出身的市級民代。