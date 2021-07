只輸對手805票 25選區陳熠對結果有信心

第25選區的參選人陳熠暫列第二,他對結果有信心,等待市選舉局清點每一張合格選票。(陳熠提供)

民主黨初選結果出爐,市議會第25選區的參選人陳熠獲5547票,得票率達46.6%,成為選區內第一順位得票第二高的參選人,比排名第一的印度裔克施南(Shekar Krishnan)少805票;他7日表示,對最終結果仍有信心,等待市選舉局(BOE)清點每一張合格選票後,再做下一步計畫。

陳熠感謝義工與選民的支持,指這次選舉,自己只準備半年,其餘參選人籌畫了十年,甚至12年之久,再次致謝在寒冬與炎夏為他拜票的義工團隊;他說,自己的4000多張選票範圍最廣、最多元,他等待律師對部分選票提出挑戰後,市選舉局公布的官方結果,對結果有信心,並承諾兩年後仍會參選。

克施南在聲明中感謝選民支持,並在7日下午宣布勝選;他感謝多元化的義工團隊敲門拜票,了解居民的需求;他說,若當選,將成為市議會首位南亞裔 市議員,並表示,他將繼續為11月的普選爭取選民的信任。

包括貝賽等地在內的市議會第19選區,最新結果顯示,經四輪排序投票統計,前州參議員艾維樂(Tony Avella)獲得6427票、54.7%得票率,韓裔 李真(Richard J. Lee)獲得5312票、45.3%,兩人相差1115票。

艾維樂競選團隊7日並未宣布勝選,並指將等待市選舉局統計最終結果後,再發表聲明。

李真在多個社群媒體 恭喜李琳達與黃敏儀在初選獲勝,感謝義工與支持者,並表示若沒有他們的支持,選舉無法進行到現在,但並未明確回應選舉結果,「這是一場艱難的比賽,無論預期(如何),我們進行了不可思議的選舉」(It was a difficult race & despite expectations we ran an incredible campaign)。

此外,第26選區市議員參選人、韓裔黃朱莉(Julie Won,音譯)以6820票、56.7%的得票率領先第二名貝格(Amit Bagga)1613票;她在聲明中宣布勝選,並表示,若當選,將成為市議會的首位韓裔市議員,以及成為該選區的首位女性以及移民出身的市級民代。