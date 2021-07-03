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料當選市議員 馬泰：人心所向 競選7年前就開始

記者金春香／紐約報導
近百名支持者2日在曼哈頓華埠為馬泰舉行慶祝活動。(記者金春香／攝影)
近百名支持者2日在曼哈頓華埠為馬泰舉行慶祝活動。(記者金春香／攝影)

影音來源：記者金春香

市議會第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)的近百名支持者，2日在曼哈頓華埠大東銀行前為他舉行慶祝活動，祝賀他在初選中以絕對票數優勢領先，預計將成功當選下一屆市議員；馬泰表示，這場選舉早在七年前他開始參與下東城社區事務就已經起跑，由於選區現任市議員對華埠民眾心聲充耳不聞，他必須站出來為民眾發聲，而此次選舉結果更是人心所向的證明。

當日近百名包括金豐大酒樓前員工，包厘街85號住戶，華人職工會，保護華埠和下東城聯盟等眾多馬泰的支持團體和成員手拿五彩氣球為馬泰舉行慶祝活動；根據2日晚完成排序複選制計票情況，馬泰以9572張選票、61.2%的支持率領先，票數遠超排名第二和第三位的劉林劍虹和李金枝，預計加入不在籍選票後，他仍會以一定優勢當選。

馬泰表示，七年半前他在格蘭街地鐵站旁首次聽說華埠土改計畫，之後就與華埠工作小組站在一起，明確反對華埠貴族化，幾個月後他參加伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)是否應改建為平價屋的里民大會，聽到眾多居民說希望保留這片珍貴綠地的訴求，然而現任市議員卻完全無視大家的心聲，「我講這兩件事，就是要告訴大家，這場競選早在七年前就開始了。」

金豐大酒樓前員工郭雲表示，疫期金豐面臨關閉，工友們無奈失業，馬泰是唯一關心大家的參選人，她希望馬泰能幫助重開、重回金豐，保護社區；包厘街85號住戶鄭群濤也表示，2018年冬日租客們被迫遷出住宅時，馬泰一直與租客站在一起，參加絕食抗議，最終租客們終於獲得賠償搬回住所。

馬泰說，此次選舉，他在第一選區的所有投票點都維持領先，這離不開各行各業、華埠和下東城居民的支持，「歡迎更多下東城民眾加入我們這一大家庭。」他並指出，當前選區內仍有許多問題等待解決，要繼續抗爭，確保大家的訴求實現。

近百名支持者2日在曼哈頓華埠大東銀行前為馬泰舉行慶祝活動。（記者金春香／攝影）
近百名支持者2日在曼哈頓華埠大東銀行前為馬泰舉行慶祝活動。（記者金春香／攝影）
馬泰表示此次選舉結果更是人心所向的證明。（記者金春香／攝影）
馬泰表示此次選舉結果更是人心所向的證明。（記者金春香／攝影）

華埠 租客 地鐵站

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