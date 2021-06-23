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紐約第20選區市議員參選人楊愛倫排名第二 對最終結果有信心

記者牟蘭／紐約報導
楊愛倫(前排中)感謝義工團隊的支持。(記者牟蘭／攝影)
楊愛倫(前排中)感謝義工團隊的支持。(記者牟蘭／攝影)

市議會第20選區市議員參選人楊愛倫(Ellen Young)22日晚舉辦義工團隊答謝晚會；根據97.53%的開票結果，市議員參選人黃敏儀以24.28%暫居第一，但排名第二、得票率達16.69%的楊愛倫說，排序複選制投票(Ranked Choice Voting)較過去投票方式較為複雜，不到最後一刻，不能分出輸贏。

楊愛倫與義工團隊於22日晚舉辦答謝晚宴，她感謝義工團隊多日來的辛勤工作，並表示，自己的義工團年齡從11歲到85歲不等，所有人都盡力為她拜票，讓她備受鼓舞。

22日的投票結果雖暫時落後黃敏儀，但楊愛倫說，排序是選民依據對候選人的支持度，列出五名候選人，第一選擇需獲得50%的票數，才能宣布獲勝，否則將淘汰第一選擇中票數最少的候選人，再將淘汰選民的投票，將轉移到他們的第二選擇候選人；此流程將會重複進行，直到剩下兩名候選人為止。

楊愛倫說，加上還需統計不在籍投票等，這樣的過程將持續至數周，才能最終得出結果，並表示，她對自己本次的投票結果充滿信心，再次重申，若當選，會針對法拉盛的需求，盡全力維護和爭取應有的權益。

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