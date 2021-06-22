最後衝刺 法拉盛華人社團籲支持楊安澤

楊安澤(中)與賈西亞(左)拜訪法拉盛選民、爭取選票。(許振輝/攝影)

法拉盛社區華人 社團代表聯合於21日上午為楊安澤 競選紐約市 長做最後拉票衝刺，呼籲華人選民22日投票支持楊安澤，選出紐約市史上首位華人市長；當晚，楊安澤與另一名市長參選人賈西亞(Kathryn Garcia)再次來到法拉盛，並在州參議員劉醇逸等人陪同下拜訪選民、爭取選票。

美國七都同鄉會會長翁信亮表示，「此次是華人衝擊紐約市長的絕好機會，楊安澤若當選市長，能為紐約創建和諧社區、推動經濟發展，改善教育、治安等，為了紐約更好，也為華人及華人後代，請為楊安澤投出寶貴的一票」。

美國福建會館主席陳昭銀表示，很高興有如此優秀的華裔參選市長，近幾個月，他持續動員親朋好友為楊安澤投票，其中很多人移民美國幾十年，這是第一次投票，華人團結起來，才能凝聚力量。」

美國上海同鄉會會長沈珺表示，她1月底開始支持楊安澤競選，一路見證楊安澤贏得越來越多的華人、其他亞裔及各族裔的支持，楊安澤承諾當選市長後，會重視與關心亞裔和華裔的公平權益，致力增加亞裔人才在市政府的工作崗位，改善亞裔社區得到公共資源的比例，重視亞裔社區的教育問題、治安及仇恨犯罪問題；「為了華裔能在紐約市創造歷史，為了華裔後代，也為有效制止仇恨亞裔、恢復安全紐約市，我們第一選擇應該是楊安澤。」

楊安澤競選總部大紐約區亞太裔總顧問王邵文代表楊安澤，感謝很多社區領袖和志願者對楊安澤的大力支持；王邵文表示，這幾個月裡成立了楊安澤競選亞太裔顧問委員會、華人助選委員會、華人拉票顧問團，翁信亮、陳昭銀、沈珺等多名社區領袖全力參與，帶動法拉盛華人為楊安澤捐款、助選、拉票，並成功舉辦了上周末的「亞裔支持楊安澤、支持亞裔參政」的造勢大會。