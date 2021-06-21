提前投票熱度遠低預期 仇亞犯罪增刺激亞裔選民投票

曼哈頓華埠附近的提前投票站也人流稀少，投票人數不及去年11月的七分之一。（記者和釗宇／攝影）

紐約市長初選提前投票 20日結束，僅有19萬選民選擇提前投票，不及去年11月總統大選時的五分之一，曼哈頓華埠附近的提前投票站相比之下也人流稀少；投票站工作人員表示，大部分華裔 耆老對此次選舉一知半解，年輕人則大多胸有成竹；不過也有專家表示，亞裔 仇恨犯罪的暴增，或會刺激此次紐約市選舉亞裔投票率顯著提高。

根據市選舉局數字，全市共有19萬1197名選民提前投票，遠不及去年總統大選時的超過110萬人；市選舉委員會委員卡米羅(Miguelina Camilo)表示，「我們今年將提前投票點增至104個，是希望選民能夠好好利用提前投票機會」，但本次初選提前投票率仍較低。

顯利街220號(220 Henry St.)投票點是距離華埠最近的提前投票站，該站站長克里斯蒂安尼(Thomas Cristiani)表示，去年總統大選提前投票時共有超過9000人來投票，但本次初選僅有大約1200人來提前投票，「去年提前投票時，我們排隊很長，但今年很冷清，可能因為去年是總統大選，今年只是地方選舉。」

該投票站中文翻譯陳世廉，大部分選民對排序複選制不太熟悉，但投票站已經備好詳細說明，再加上工作人員親自解釋，大部分選民都能理解。

陳世廉表示，老年華裔選民對選舉事務仍不熟悉，許多人投票較為草率，「例如，有人在路上收到選舉傳單，就拿著傳單過來說要選這個人，大多數人對參選人只停留在表面化的了解；或者看誰是華裔就選誰，還是出於對族裔的認同；不過，提高選民素質需要很長時間，不可能馬上提高，現在很多人有投票意識已經是一個進步了。」

不過他也表示，華裔年輕人對選舉明顯更為了解，大多數來提前投票的年輕人都已成竹在胸，因為年輕人平時就更未關注選舉事務；陳世廉說，選舉局應該繼續改進工作，除了應繼續教育普及排序複選制外，還應該在投票站增加老花鏡或放大鏡，方便老年人投票。

曼哈頓華埠附近的提前投票站也人流稀少，投票人數不及去年11月的七分之一。（記者和釗宇／攝影）

不過，有專家表示，針對亞裔的仇恨犯罪猛增，再加上本次市長選舉有華裔參選人楊安澤及眾多其他亞裔參選人，料將有利於提高亞裔的投票率；全國性公民參與組織「亞太裔投票」(APIAVote)執行總監陳棣芳(Christine Chen)久表示，「選民已經開始意識到，投票並與民選官員交流，是打擊亞裔仇恨犯罪的下一步。」

民權中心(MinKwon Center)公民參與經歷崔珊卓(Sandra Choi)則表示，去年以來針對亞裔的歧視已經讓更多亞裔設民眾對政策如何影響社區安全更感興趣，更多亞裔選民開始思考各級政府如何影響他們的生活品質，以及各參選人如何計畫打擊亞裔仇恨犯罪、改善公共安全。