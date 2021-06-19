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劉醇逸陪黃敏儀拜票 「勿重複勾同一人」

記者牟蘭／紐約報導
劉醇逸(左)陪同黃敏儀(右)18日在法拉盛敲門拜票。(記者牟蘭／攝影)
劉醇逸(左)陪同黃敏儀(右)18日在法拉盛敲門拜票。(記者牟蘭／攝影)

州參議員劉醇逸18日陪同市議會第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)在法拉盛敲門拜票；黃敏儀鼓勵還沒投票的民眾在22日前積極投票，並提醒選民，雖然排序複選制投票可只選一人，但切記不要在五個候選名額中勾選同一人，否則將被視為廢票。

黃敏儀表示，自宣布參選以來，她已在選區敲過近4000戶的們，與居民溝通，了解他們希望改善的各類問題；她說，民主黨初選提前投票還在繼續，民眾也可在22日投票日投票，並提醒還未寄出缺席投票的人，在22日前將選票寄出。

雖然今年採用排序複選制(Ranked Choice Voting)投票，允許選民依喜好依次選擇五人，但黃敏儀表示，並非需要填滿五人，也可只選一人；若只選一位參選人，僅需在第一排位中選擇該人，不要在五個候選名單中全部勾選同一人，否則將被視為廢票，「不小心全選了也沒關係，投票站工作人員會提供新選票」。

劉醇逸表示，他認可黃敏儀的學歷與工作經驗，希望將她介紹給社區，並鼓勵居民投票，提高亞裔的投票率。

法拉盛第20選區有六位華裔、一位韓裔與一位西語裔民主黨籍人士參選，多位參選人計畫在19日舉辦造勢大會，其中國會眾議員孟昭文與市議員顧雅明將為黃敏儀站台，劉醇逸與金兌錫(Ron Kim)將為韓裔崔容準(John Choe)站台，爭取最後階段的選票。

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