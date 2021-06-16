第2順位 孟昭文、顧雅明等21民代挺張晟選主計長

紐約市議長張晟。(競選團隊提供)

民主黨 初選在即，參選市主計長的市議長張晟(Corey Johnson)15日表示，孟昭文、顧雅明等21名民代已背書他作為第二順位參選人，其中部分民代此前已背書州眾議員 魏普林(David Weprin)作為第一順位參選人。

在排序複選制下，選民可至多對五名參選人排序，其中可包括一名非正式候選人(write-in candidate)；若沒有任何參選人在第一順位中獲得至少50%票數，選票中第一順位最少的候選人將被淘汰，而選擇這一參選人的選票將轉至其第二順位候選人；流程重覆，直到剩下兩名候選人，票多者勝選。

背書張晟作為第二順位參選人的民代還有國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)、皇后區 長理查茲(Donovan Richards)、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、市議員米勒(Daneek Miller)、克思蘿維茲(Karen Koslowitz)、前州長帕特生(David Paterson)等。

張晟還獲得市議長羅斯(Debi Rose)和列文(Steve Levin)的第一順位背書；張晟表示，在排序複選制下，每一票都很重要，因此要感謝每一位背書他的民選官員；「要讓當選成為現實，我們就需要一個廣泛的聯盟，因此我很榮幸得到更多人的支持。」