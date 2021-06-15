皇后區南亞裔社區 支持黃敏儀

皇后區南亞裔社區領袖支持黃敏儀競選市議員。(黃敏儀競選團隊提供)

超過30名皇后區南亞裔 社區領袖日前集會，宣布支持黃敏儀競選法拉盛 選區市議員，希望她能創造歷史，成為法拉盛第20選區的首位亞裔女性市議員，也期待亞裔能團結合作，提升在政界的影響力。

居住在皇后區新鮮草原(Fresh Meadow)的南亞裔社區領袖Upendra Patel說，「黃敏儀經驗廣泛且豐富，哥倫比亞大學法學院畢業後，成為公益律師，幫助家庭暴力受害者；過去近20年，她在紐約市、州與聯邦層級政府任職，始終以民眾為優先，我相信她能捍衛我們社區的價值觀和民眾的權益，呼籲大家投票支持她。」

黃敏儀感謝南亞裔領袖的支持，她說，「我競選的主軸一直都是把多元的社區團體團結在一起，建立一個聯盟，在各項民眾生活息息相關的議題上，尋求最大的共識。」

黃敏儀表示，社區正面臨日益嚴重的反亞裔仇恨犯罪，為了對抗這一趨勢，亞裔群體必須團結；她期待能與亞裔社區多元成員合作，要求市政府尊重與承認亞裔慶祝的節日，爭取將亞裔美國 人的歷史列入學校課綱，以及支持亞裔小商業，共同將亞裔社區的聲音傳達給市府。

黃敏儀已獲得多個南亞裔團體的支持，包括新美國人選民聯盟(New American Voters Association)以及南亞裔勞工聯盟(Alliance of South Asian American Labor)，他們認可黃敏儀團結法拉盛多元社群的能力。