女兒參選市議員 黃敏儀父母自豪投票

黃敏儀(左起)陪同李超和黃舜連12日至投票站投票。(記者牟蘭／攝影)

初選提前投票 首日，市議會第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)當天攜父母至法拉盛 投票。黃敏儀從母姓，母親黃舜連說，從首位華裔市議員劉醇逸競選時，她就積極投票，看到女兒今年出現在選票上，相當自豪，盼望她成為該選區首位亞裔女性市議員，日後為民發聲。

76歲的黃舜連與77歲丈夫李超表示，30多年前一家人來美後，先在曼哈頓暫住，隨後移居法拉盛至今，對當地感情頗深。

黃敏儀(左起)陪同李超和黃舜連12日前往投票站投票。(記者牟蘭／攝影)

黃舜連回憶，州參議員、前市議員劉醇逸參選時，一家人就投票支持，現任市議員顧雅明參選時，她們再度投票，期盼選出一個為當地發聲的民選官員；她說，多年前孟昭文當選國會眾議員，也鼓勵了更多華裔女性服務公眾，她盼望女兒能夠當選，繼續服務社區，「常常幾天都看不見她」。

對於此次投票，黃舜連說，她按照排序投票的規定，除女兒外，還選擇四位第20選區的參選人，市長則選擇華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，她希望華人 提高政治地位，消除日益增加的仇恨犯罪，「華人應該支持華人」。

她說，若黃敏儀當選，希望能改善當地的交通與治安等問題；她以緬街公車專用道為例，並表示這項計畫實施後，為民眾生活帶來極大不便，期盼她能提高居民的生活質量。

黃敏儀表示，父親患有帕金森氏症，疫情爆發後，一般都留在家中，當日為支持她特別外出投票，讓她備受鼓勵；她說，對於此次競選有信心，並承諾若當選後，將為選民發聲，解決法拉盛目前面臨的問題。