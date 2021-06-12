提前投票登場 距華埠最近投票點在曼哈頓社區學院

提前投票12日登場，州檢察長公布選舉保護熱線。(本報檔案照)

紐約州 黨內初選將於22日登場，12日至20日為提前投票 ，此次華埠 並無提前投票點，最近的投票點為位於翠貝卡(Tirbeca)錢伯斯街(Chambers St.)的曼哈頓社區學院(BMCC)；州檢察長詹樂霞(Letitia James)11日宣布「選舉保護熱線」(Election Protection Hotline)開通，選民可撥打諮詢或投訴任何選舉相關問題。

詹樂霞表示，紐約民眾應當可以自信、簡單地行使投票權，當一些州在試圖限制選民權利時，紐約在加倍保護選民權利，給予支持，其辦公室將竭盡所能，確保所有紐約州民都能安全、有效行使民主權力；選民若在投票站或申請不在籍選票(absentee ballot)時遇到任何問題，都可撥打熱線投訴或諮詢，也可舉報違規行為。

12至20日每天上午9時至晚6時，以及22日初選日的早6時至晚9時，如遇到任何與投票相關問題，均可致電(800)771-7755；將由州檢察長辦公室民權部(Civil Rights Bureau)的律師和員工負責接聽。

也可發送郵件至[email protected]、登錄網站https://ag.ny.gov/election-hotline投訴或詢問投票相關問題；此次初選投票的常見問題答疑，可至網站https://ag.ny.gov/election-protection。

查詢12日至20日進行提前投票的站點：https://findmypollsite.vote.nyc/，此次華埠並沒有提前投票點，華埠選民最近的提前投票點位於錢伯斯街199號的曼哈頓社區學院。

選擇郵寄投票的民眾需在6月15日前登錄https://vote.nyc/page/absentee-voting-0申請不在籍選票，並於22日前寄出，保證在29日前被選舉局收到進行統計。