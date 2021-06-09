被酸打「媽媽」牌 市議員參選人李琳達批對手性別歧視

李琳達被比哈爾日前以「給我投票，我是一個媽媽」諷刺。(李琳達競選團隊提供)

紐約市民主黨黨內初選在即，參選市議會第23選區市議員參選人李琳達(Linda Lee)，日前遭到對手比哈爾(Steve Behar)在社群網絡諷刺；比哈爾稱李琳達打「媽媽」牌競選，隨後立即刪除，但這一涉嫌性別歧視的言論引起國會眾議員孟昭文 不滿，回文要求他別看輕任何一位「媽媽」(Mommy)。

現任市議員郭登祺(Barry Grodenchik)的法律顧問比哈爾(Steve Behar)，7日在推特 上以「給我投票，我是一個媽媽」(Vote for Me I’m a Mommy!)，諷刺對手李琳達，隨後立即刪除。

但比哈爾的言論引起背書李琳達參選的孟昭文不滿，她立即轉推比哈爾的言論，並表示，她雖然尊重比哈爾，但要求對方「不要看輕任何一位母親」(Do NOT ever underestimate a MOMMY)。

韓裔社區中心(KCS)的主席李琳達對此回應指責比哈爾的推文「厭惡女性」(Misogynistic)，她說，多數女性都因自己的性別在職場上被他人貶低，當她閱讀對手的推文後，立即有了上述感受，「很不幸的是，他稱自己是個進步人士；但為什麼他用這種行為攻擊女性」？

比哈爾8日在聲明中解釋稱，李琳達競選團隊在7日攻擊了他的教育背景，他的上述推特僅為維護自己的學歷與工作背景，「但是我的言論太尖銳了，我並沒有想攻擊任何人」。

市議會第23選區包括貝爾羅斯(Bellerose)、道格拉斯頓(Douglaston)、小頸與新鮮草原等東北皇后區，亞裔 人口占43%，是全市亞裔人口第二多的地區；現任市議員郭登祺(Barry Grodenchik)今年宣布不再競選連任，目前共有14人登記參選這一職位。