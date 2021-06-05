祖尼加華社拜票：排第2也滿足

布碌崙日落公園第38選區市議員參選人祖尼加(前排中間)，4日再度造訪日落公園華社。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 第38選區市議員參選人祖尼加(Cesar Zuniga)，4日再度造訪日落公園華社，尋求當地民眾支持；「選我第二也滿足」，祖尼加表示明白華人 必須支持同族裔參選，但希望自己能得到第二排名，承諾會重視華裔關心議題。

祖尼加擔任日落公園社區委員會主席多年，過去與華社就有交情，更是當前除華裔參選人林煜外，唯一拜訪華社的西語裔參選人；他說自己小時因移民政策曾與父母分離，了解移民家庭生活的困難、用教育 扭轉命運等，和華人一樣重視家庭價值和教育。

他4日拜訪瑞康老人中心內的美國都斛同鄉總會，向大眾介紹自己，他說理解當同族裔出來競選官職，整個社區都會感到驕傲，特別給予支持；他並不會說服華人改投給他，但希望民眾仍會給他一個機會，選在第二名，對他而言也很重要，十分感激。

他表示從過去就致力邀請華人在社區事務上發表意見，讓華人的聲音被聽見；他承諾當選後會提出一系列華人關心的議題，包括公共安全、衛生、可負擔房屋等，也會爭取合理的教育系統，讓所有學生公平地獲得學習機會。

美國都斛同鄉總會主席王偉明指出，在排序複選制投票(Ranked Choice Voting)新制度下，社區可以排序方式支持最多五名參選人，表示選民在選擇第一人選後，也該考量最能代表社區的第二人選；他表示祖尼加對華社的用心有目共睹，是不錯的第二人選。

另一方面，該會也宣布將從14日(周一)開始，每周一至周四早9時至下午5時、周五早9時至下午2時，在會所為12歲以上民眾免費接種疫苗，呼籲民眾把握機會，地址是布碌崙60街723號；有興趣的民眾當天需攜帶身分證和保險卡，需提前致電(917) 624-8204預約。