我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土確診511例 38死創單日新高

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

祖尼加華社拜票：排第2也滿足

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園第38選區市議員參選人祖尼加(前排中間)，4日再度造訪日落公園華社。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙日落公園第38選區市議員參選人祖尼加(前排中間)，4日再度造訪日落公園華社。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員參選人祖尼加(Cesar Zuniga)，4日再度造訪日落公園華社，尋求當地民眾支持；「選我第二也滿足」，祖尼加表示明白華人必須支持同族裔參選，但希望自己能得到第二排名，承諾會重視華裔關心議題。

祖尼加擔任日落公園社區委員會主席多年，過去與華社就有交情，更是當前除華裔參選人林煜外，唯一拜訪華社的西語裔參選人；他說自己小時因移民政策曾與父母分離，了解移民家庭生活的困難、用教育扭轉命運等，和華人一樣重視家庭價值和教育。

他4日拜訪瑞康老人中心內的美國都斛同鄉總會，向大眾介紹自己，他說理解當同族裔出來競選官職，整個社區都會感到驕傲，特別給予支持；他並不會說服華人改投給他，但希望民眾仍會給他一個機會，選在第二名，對他而言也很重要，十分感激。

他表示從過去就致力邀請華人在社區事務上發表意見，讓華人的聲音被聽見；他承諾當選後會提出一系列華人關心的議題，包括公共安全、衛生、可負擔房屋等，也會爭取合理的教育系統，讓所有學生公平地獲得學習機會。

美國都斛同鄉總會主席王偉明指出，在排序複選制投票(Ranked Choice Voting)新制度下，社區可以排序方式支持最多五名參選人，表示選民在選擇第一人選後，也該考量最能代表社區的第二人選；他表示祖尼加對華社的用心有目共睹，是不錯的第二人選。

另一方面，該會也宣布將從14日(周一)開始，每周一至周四早9時至下午5時、周五早9時至下午2時，在會所為12歲以上民眾免費接種疫苗，呼籲民眾把握機會，地址是布碌崙60街723號；有興趣的民眾當天需攜帶身分證和保險卡，需提前致電(917) 624-8204預約。

華人 日落公園 教育

上一則

法拉盛灣嚴重污染 黃敏儀承諾改善

下一則

康立基選布碌崙區長 華人組織、民代背書

延伸閱讀

楊安澤公園坡記者會遭鬧場 日落公園拜票大受歡迎

楊安澤公園坡記者會遭鬧場 日落公園拜票大受歡迎
康立基訪世界日報 強調支持SHSAT、改善治安

康立基訪世界日報 強調支持SHSAT、改善治安
Foothill Grove新建社區 利維多煥發青春

Foothill Grove新建社區 利維多煥發青春
阿縣砸1200萬推廣疫苗接種 社區聯盟、組織可申請

阿縣砸1200萬推廣疫苗接種 社區聯盟、組織可申請
黑熊頻頻出沒北卡社區 專家5招自保

黑熊頻頻出沒北卡社區 專家5招自保

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆