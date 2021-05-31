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史里華訪華裔退伍軍人會 反對削警經費

記者金春香／紐約報導
史里華(右三)拜訪紐約華裔美國退伍軍人協會，右四為朱超然。（記者金春香／攝影）
史里華(右三)拜訪紐約華裔美國退伍軍人協會，右四為朱超然。（記者金春香／攝影）

共和黨市長參選人、「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)日前拜訪紐約華裔美國退伍軍人協會，表示若當選，將支持警察、關注公共治安、支持特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班、反對關閉雷克島監獄和修建社區監獄等。

退伍軍人協會會長朱超然、幹事梅本立、副主席陳煥寧、核數陳毓堂、執行委員鄭永佳等對史里華的到訪表示歡迎，朱超然表示，自己對市長選舉的態度是，只投票給最有資格和能力勝任的參選人。

史里華表示，反對削減警察經費，指出如今紐約市治安問題嚴重，而多名民主黨參選人卻在警察經費問題上來回變換立場，他表示市府若要取消市警享有「有限豁免」(qualified immunity)權，那麼也應一視同仁，取消其他市府部門的有效豁免權，該權限給予警員免受無意義的訴訟滋擾及有罪不罰的優勢，「警員若不稱職，的確需要依照法律獲得解決，但不能只要求市警改革，負責審理投訴和起訴的相關部門，也同樣要改革。」

對於仇恨亞裔犯罪問題，從去年起開始帶領守護天使在華裔聚居區巡邏的史里華說，仇恨現象早在前總統川普使用「中國病毒」前就已經開始，要解決仇視和犯罪問題，不能僅將責任推卸給前總統，而是要切實提出和落實適合紐約市的解決方案，其中包括將長期在地鐵站等地點內生活的精神疾病者送至專門機構，增加市警地鐵站巡邏等。

史里華的政綱中包括地稅改革，要求紐約大學、哥倫比大學、麥迪遜花園廣場等盈利機構也同樣繳納地稅，降低對老人和中低收入民眾徵收地稅。

他指出，疫情期間很多紐約客搬至佛州、德州等地等，其中很多人都不會再回來了，而紐約卻仍在用納稅人的錢無限度保護得到補助卻不願繳房租的租客，很多小房東在疫情期間需要支付更高的地稅，還要將很大一部分租金用於維修房屋，難以生存。

紐約市 地鐵站 警察

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