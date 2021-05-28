親屬停車場被毆 李琳達拜會世報誓嚴打仇恨犯罪

李琳達(右)27日拜訪世界日報，承諾嚴懲仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

第23選區市議員參選人李琳達(Linda Lee)27日拜訪世界日報，她表示，針對亞裔 攻擊案件日益增加，她的一位親屬曾在皇后區 韓國超市停車場內與他人爭執時遭到毆打，但因怕惹麻煩，並未報警；她承諾，若當選，將為社區與執法機構溝通搭起橋梁，嚴打仇恨犯罪。

在紐約出生並長大的韓裔 李琳達，11年前搬到橡園(Oakland Gardens)居住，擔任貝賽韓裔社區服務中心(KCS)執行總裁與皇后區第11社區委員會成員；她說，她所參選的第23選區有43%的亞裔。

李琳達(左三)拜訪27日世界日報，承諾嚴懲仇恨犯罪；左一為世界日報公共事務處處長黎冠中，右一為世界日報副總編輯魏碧洲。(記者牟蘭／攝影)

李琳達表示，近期針對亞裔的攻擊案件四起，就在今年2月，她一位親屬在皇后區一家韓國超市停車場外，因泊車太靠近一名白人女司機，下車時車門不慎擦撞對方的車門，遭到對方毆打。

但因怕惹麻煩，李琳達說，她的親戚並不願報警，只希望息事寧人，這並非個例，她身邊還有許多亞裔由於不諳英文、怕惹麻煩，不願報警求助；她說，韓裔社區服務中心日前充當社區與警局與檢察官辦公室間的橋梁，幫助受害人維護權益。

李琳達說，若當選她會繼續幫助受害人與警方及檢方溝通，鼓勵受害人遇到困難後，勇敢用法律維護自身權益。

對於交通問題，李琳達表示，當地沒有地鐵，沒車的居民只能依靠公車通行，但線路不足，民眾需花費大量時間往返兩地，「例如有民眾想從小頸到新鮮草原，就非常費時」；她說，若當選，將增加快速公車(express bus)線路，為居民提供便利。

市議會第23選區包括貝爾羅斯(Bellerose)、道格拉斯頓(Douglaston)、小頸與新鮮草原等東北皇后區，現任市議員郭登祺(Barry Grodenchik)日前宣布不再競選連任，目前共有14人登記參選這一職位。