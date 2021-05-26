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黃敏儀訪台灣會館 誓言確保社區組織經費到位

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(前排右四)拜訪台灣會館，表示會與包括台灣會館在內的當地社區組織合作，確保經費撥款到位。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀(前排右四)拜訪台灣會館，表示會與包括台灣會館在內的當地社區組織合作，確保經費撥款到位。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)26日拜訪位於皇后區法拉盛台灣會館。黃敏儀表示，若當選，她會改善社區服務，並提供多語言服務以及與移民社區的互動；此外，她會致力於與包括台灣會館在內的當地社區組織合作，繼續現任市議員顧雅明的經費撥款計畫，並幫助社區組織獲得新的資助。

黃敏儀說，「感謝你們邀請我來訪問。台灣會館幾十年來一直是紐約台灣社區的中心，我在法拉盛長大，很多朋友、家人都會來台灣會館，多年來，我也到此參加過很多活動；若當選，我會優先與台灣會館合作，以確定會館能夠獲得撥款和經費。」

黃敏儀鼓勵民眾向來訪法拉盛的民選官員和參選人提出自己關心的問題，特別是選舉季節，她說，因為很多議題是由州、市議員或市府機構最後決定。

「對於尋求當選的全市參選人來說，法拉盛社區已變得越來越重要」，黃敏儀表示，「我將以此來確保民選官員致力增加與我們社區和民眾的接觸與互動」；她還會致力於與州長和下任市長合作，確保法拉盛社區的意見被聽到和重視，並盡全力保護紐約市特殊高中入學考試(SHSAT)。

針對仇恨犯罪和社區治安，黃敏儀表示，她與法拉盛轄區市警109分局及分局的警員們建立了很好的關係，並將繼續與警方合作打擊仇恨行為和其他犯罪。她並再次呼籲增加地區檢察官辦公室的多樣性，提供多語種熱線電話，並更改仇恨犯罪法規。

黃敏儀(前排中)拜訪台灣會館。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀(前排中)拜訪台灣會館。(黃敏儀辦公室提供)

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