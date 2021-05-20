市議員19選區辯論 參選人談仇亞犯罪

艾維樂日前參與第19選區市議員參選人論壇。(視頻截圖)

六名第19選區市議員參選人日前參加競選論壇，聚焦仇恨犯罪展開討論；參選人李真(Richard Lee)與艾維樂(Tony Avella)表示，因外族裔對亞裔 的刻板印象等原因，導致仇恨風氣四起，並以特殊高中 入學考試(SHSAT)舉例，指責市府與媒體將教育 資源失衡歸咎亞裔學生，加劇他人對亞裔的偏見。

亞太裔投票聯盟(APA Voice)18日晚舉辦第19選區的市議員參選人競選論壇，邀請民主黨籍的前州參議員艾維樂、前市警警員艾爾斯(Adriana Aviles)與斯坦伯格(Francis Spangenberg)、前皇后區長預算主任李真、Nabaraj KC與共和黨籍的薩克魯斯(John-Alexander Sakelos)等人參與。

對於仇恨亞裔犯罪，艾爾斯表示，許多嫌犯有精神疾病，無故在街頭攻擊他人，一些長者與女性成為受害人；她說，若想消除這些罪案，政府需派心理醫生，並與警方及檢方合作，為這些精神疾病者及時治療，避免罪案再度發生。

李真表示，作為一名亞裔，他在成長過程中感受到他人對亞裔的刻板印象；他以特殊高中入學考試舉例，指責媒體稱亞裔學生過多，政府試圖取消這一考試，加劇社會對亞裔的成見；他還批評公校缺少亞裔文化教育，增加亞裔與其他族裔間的隔閡。

艾維樂表示，他同意李真對特殊高中入學考試的觀點，他說政府將教育資源分配不公的錯誤歸咎給在考試中表現良好的亞裔學生，加劇他人對亞裔的偏見，「只是因為亞裔孩子做得太好，所以政府要取消這個考試，這不合理」。

對於如何消除仇恨風氣，艾維樂說，他曾與兩任市長共事，若他當選，將要求社區內不同族裔、背景的代表展開圓桌對話，增加社區內多元文化的教育，從根本改變這種現象。