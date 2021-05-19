紐約客談／ 投票選誰要看政見 別只看族裔

隨著民主黨初選日期接近，華裔 民眾對於投票 選誰的爭論也越來越激烈，參選人族裔是最常討論的話題，但單一的非黑即白思想下，常忽略從參選人的政見去判斷誰最能代表自己發聲。

此次紐約市 選舉華裔參選數量達歷史新高，其中市長參選人楊安澤民調一直領先，加上其他參選勁敵頻繁爆醜聞，更讓歷史首位華裔市長變得越來越「可預見」。

如果迎來首位華裔市長，對於華人無異是一種揚眉吐氣，族裔地位得到一定提升，但未必能指望華裔市長就會偏袒華裔；因為華裔當選，也肯定不是只靠華裔選票，市長就算是華裔，也不能只當華裔的市長。

楊安澤此前推出的不少政見就在華裔社區引起不少爭論，最新提出擴大投票權，讓監獄犯人、16歲青少年、以及非公民也可以投票，讓他向一些華裔痛恨的極左民主黨又靠攏一步；然此舉也許是競選策略，但也從側面證明同族裔並非同利益、同目標。

一部分華裔選民依舊堅持著「華裔支持華裔」的簡單理論，一部分人則破口大罵「華裔參選人不代表華裔利益，要你何用」，非黑即白的思想，和種族歧視其實同出一轍。

「華裔支持華裔」不能成為參選人的唯一政見，畢竟民選官員是需要代表社區民眾去立法機構戰鬥，只有懂選舉、了解社區，並且有能力、有想法的人才能不負重任。

華裔想要投出自己滿意的一票，得學會不看族裔看政見，還得分辨哪些是政客的說詞，哪些是有執行力的人。

（紐約客談，每周二至周六見報。）