社區無小事 市議員參選人馬泰允戮力解決

馬泰拜訪中華公所，表示社區之事無小事，他若當選市議員定會一一解決。（記者金春香／攝影）

曼哈頓華埠 第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)7日拜訪紐約 中華公所，表示社區之事無小事，他若當選一定會一一解決，而在為社區提供服務過程中遇到的任何困難，也不會阻礙自己前進的腳步。

馬泰在下東城出生長大，父親曾經營一家雜貨店，後來因租金不斷上漲而關門，母親則曾是家庭護理員；馬泰大學期間在中國浙江大學交換過兩年。

2017年馬泰以200票微弱劣勢，敗給競選連任的陳倩雯，但之後一直沒有離開過社區；在反對市府在華埠修建社區監獄 、反對社區貴族化、反對兩橋社區豪宅建案等問題上，他都站出來發聲。

馬泰表示，正如社區內有很多不同聲音一樣，市議會議員間對很多問題也各執一詞，但都需要坐下來討論解決，不能不聽民眾聲音就武斷做出政策決定；他說，「關乎社區的事，沒有什麼事是小事，我一定會全力傾聽解決，且在我面前，也沒有任何困難是大到可以打倒我，我定會全力以赴、迎難而上。」

馬泰(左二)拜訪中華公所，表示社區之事無小事，他若當選市議員定會一一解決。（記者金春香／攝影）

對於如何在選區內增加可負擔住房問題，馬泰表示不應將現有的如伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)等綠地移除改建住房，而應尋找其他地點；他認為格蘭街(Grand St.)和拉菲逸街(Lafayette St.)交口處，侯活街(Howard St.)2號，以及利文頓街(Rivington St.)近果園街(Orchard St.)的地方都可以改造為平價屋。

馬泰還指出，作為市議員若想真正為民眾爭取福利，一定要在很多問題上向利益相關方施壓，如飛越艾塞克斯(Essex Crossing)開發之初承諾新建小學，但到現在仍毫無進展；此外如柏路重開、反對監獄、降低地稅等問題，他表示，都需要市議員不斷努力，站在最前線為民眾爭取。