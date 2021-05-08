我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約60%成人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

社區無小事 市議員參選人馬泰允戮力解決

記者金春香／紐約報導
馬泰拜訪中華公所，表示社區之事無小事，他若當選市議員定會一一解決。（記者金春香／攝影）
馬泰拜訪中華公所，表示社區之事無小事，他若當選市議員定會一一解決。（記者金春香／攝影）

曼哈頓華埠第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)7日拜訪紐約中華公所，表示社區之事無小事，他若當選一定會一一解決，而在為社區提供服務過程中遇到的任何困難，也不會阻礙自己前進的腳步。

馬泰在下東城出生長大，父親曾經營一家雜貨店，後來因租金不斷上漲而關門，母親則曾是家庭護理員；馬泰大學期間在中國浙江大學交換過兩年。

2017年馬泰以200票微弱劣勢，敗給競選連任的陳倩雯，但之後一直沒有離開過社區；在反對市府在華埠修建社區監獄、反對社區貴族化、反對兩橋社區豪宅建案等問題上，他都站出來發聲。

馬泰表示，正如社區內有很多不同聲音一樣，市議會議員間對很多問題也各執一詞，但都需要坐下來討論解決，不能不聽民眾聲音就武斷做出政策決定；他說，「關乎社區的事，沒有什麼事是小事，我一定會全力傾聽解決，且在我面前，也沒有任何困難是大到可以打倒我，我定會全力以赴、迎難而上。」

馬泰(左二)拜訪中華公所，表示社區之事無小事，他若當選市議員定會一一解決。（記者...
馬泰(左二)拜訪中華公所，表示社區之事無小事，他若當選市議員定會一一解決。（記者金春香／攝影）

對於如何在選區內增加可負擔住房問題，馬泰表示不應將現有的如伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)等綠地移除改建住房，而應尋找其他地點；他認為格蘭街(Grand St.)和拉菲逸街(Lafayette St.)交口處，侯活街(Howard St.)2號，以及利文頓街(Rivington St.)近果園街(Orchard St.)的地方都可以改造為平價屋。

馬泰還指出，作為市議員若想真正為民眾爭取福利，一定要在很多問題上向利益相關方施壓，如飛越艾塞克斯(Essex Crossing)開發之初承諾新建小學，但到現在仍毫無進展；此外如柏路重開、反對監獄、降低地稅等問題，他表示，都需要市議員不斷努力，站在最前線為民眾爭取。

華埠 監獄 紐約

上一則

「圈外人」馬奎爾訪華社 力主公平教育

下一則

皇后區國際電影節6月登場 致敬艾姆赫斯特醫院員工

延伸閱讀

『了解亞裔和太平洋島民在美的經歷”』5月討論系列

『了解亞裔和太平洋島民在美的經歷”』5月討論系列
市警訪福建同鄉會 「見到犯罪要錄影 警方才能有所作為」

市警訪福建同鄉會 「見到犯罪要錄影 警方才能有所作為」
參選市議員 李金枝訪世報

參選市議員 李金枝訪世報
陳倩雯 背書楊愛倫競選法拉盛市議員

陳倩雯 背書楊愛倫競選法拉盛市議員
紐約中華公所及孔廈接種站 3日起改址服務

紐約中華公所及孔廈接種站 3日起改址服務

熱門新聞

全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這
萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴