亞當斯：服務公眾35年 有目共睹

亞當斯(右)舉辦少數族裔媒體座談，相信自己35年公共服務能獲得所有族裔支持。（視頻截圖）

紐約市 長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)6日舉辦少數族裔媒體論壇，表示相信自己35年的公共服務，各族裔民眾有目共睹，他若當選市長，會繼續其幾十年來所堅持的服務工作。

亞當斯表示，紐約市的遊民、警察暴力執法、仇恨犯罪等問題並非過去一年才出現，公共安全、衛生危機、無證移民面臨的困境等問題也在紐約存在多年；而他從35年前從市警做起，從未間斷公共服務工作，更重要的是，他一直站在第一戰線，努力解決紐約的問題，而不像其他市長參選者，從未接觸過紐約事務，突然出來競選。

亞當斯說，「與其他人說『我將會為紐約市帶來什麼樣的改變』不同，我會『持續進行我多年來一直所堅信、所為之奮鬥』。」

亞當斯提到，小時候自己的母親多年從事清潔工作，當有一天終於攢夠首付的錢，去銀行貸款時，對方正是她的雇主，該雇主隨後解雇了她，說「你怎麼敢去買房」，這令亞當斯意識到一座城市，需要更好的領導者，帶領整個城市居民更加尊重彼此，不會因族裔而歧視他人。

亞當斯說，15歲時因非法侵入他人土地而被逮捕，還被執法者暴力毆打，此經歷也促使他之後成為一名公正執法的市警成員。

對於紐約市近月來發生的數起亞裔 遭非洲裔攻擊，亞裔選民應如何在華裔 市長參選人和亞當斯之間抉擇，亞當斯表示，兩個社區間的交流與理解非常重要，很多非洲裔社區有很多中餐館、理髮美容店、商店等，兩個社區的關係密不可分，雖然確實有一定數量的非洲裔攻擊亞裔事件發生，但這只是個別現象，而他本人從近20年前就開始為華裔受害者維權和發聲，而不是從開始競選市長才站出來，相信大家都有目共睹。