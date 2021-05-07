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市長參選人論壇 3人談移民話題

記者顏潔恩／紐約報導
紐約移民聯盟6日晚舉行市長參選人論壇，多諾萬、威利和莫拉萊斯參與。(視頻截圖)
紐約移民聯盟6日晚舉行市長參選人論壇，多諾萬、威利和莫拉萊斯參與。(視頻截圖)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)6日晚舉行市長參選人論壇，原定邀請五名參選人針對移民相關話題作答，包括是否會為移民人士提供醫療保險、移民孩童教育問題等，最終只有三名參選人參與。

參加論壇的三名參選人，前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)、前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)以及非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)，原定也會參與的華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)並未上線。

威利表示，新冠疫情讓大眾意識到社區診所的重要性，醫療保險應提供給所有紐約客，並確保他們能承擔醫療費用；此外一筆經費也該提供給社區組織，通過他們的引導，在語言上給予移民人士更多的幫助，且要建立一個系統，讓移民可在沒有移民及海關執法局(ICE)的介入下獲得所需服務。

多諾萬也同意，無論移民身分都該得到醫療保險，他並提出15分鐘社區計畫(15 minutes neighborhood)，提出在家附近就得有公園供民眾使用、社區要有健康的食物、無污染計畫等，以切實預防疾病。

針對如何促進「英語為第二語言」孩童的教育，莫拉萊斯表示，作為前教育工作者，唯有讓這些孩子感覺到呵護和尊重，才能讓他們開心學習；她提出可從高中和城市大學(CUNY)中邀請相同文化背景的學生走入校園，跟學生深入交流，給他們接觸到一個榜樣，對於學習有更大信心，另外要從警務經費轉移資源投入教育，聘請有能力的教育總監帶領紐約市教育系統。

威利表示，全市公校需聘請上千名教師，並將班級規模縮小，另外社區組織也有很大的資源提供給社區，確保他們有足夠的資金也很關鍵；多諾萬則說，師資族裔多元化是改良教育系統的其中因素，不僅要聘請更多教師，還要想辦法留下他們，另外例如圖書館的設立，也要確保足夠在社區運作。

移民 教育總監 醫療保險

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