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前州參議員艾維樂角逐市議員 華裔支持：他為我們發聲

記者牟蘭／紐約報導
多位亞裔社區代表1日在邦恩公園前支持艾維樂(前排左六)參選第19選區市議員。(記者牟蘭／攝影)
多位亞裔社區代表1日在邦恩公園前支持艾維樂(前排左六)參選第19選區市議員。(記者牟蘭／攝影)

前州參議員艾維樂(Tony Avella)2018年敗選後，沉寂數年，去年宣布參選市議會第19選區市議員，1日他接受多名華人背書，並表示，他已與兩位前市長共事，更有信心接手新職位；華人支持者稱讚他為民發聲，多次反對取消特殊高中入學考試，聲援警察，呼籲嚴懲仇恨犯罪者，期盼他重返公職。

紐約同源會會長黃友興、 紐約市居民聯盟負責人臧東慧、美華力量聯盟顧問羅維宗與多位亞裔社區代表，1日聚集在32大道交155街的邦恩公園(Bowne Park)前，支持艾維樂參選第19選區市議員。

黃友興表示，他與艾維樂因艾姆赫斯特的遊民所安全問題相識於2014年，他說，是這名前州參議員為當地民眾發聲，要求市府改善遊民所的治安問題，為那些無家可歸者爭取安全住房與廚房等設施。

黃友興表示，艾維樂多年來致力於為民服務，在職期間甚至沒有休假，期盼他日後成為第19選區的市議員，「他選市議員就是想服務社區，皇后區需要他，法拉盛需要他，貝賽需要他」。

第29選區市議員參選人臧東慧表示，艾維樂擔任州參議員期間，願意傾聽民意，多次發聲反對關閉雷克島監獄(Rikers Island)、取消特殊高中入學與資優班考試等，「我支持他是因為他願意聽我們的聲音」。

艾維樂表示，2018年競選州參議員連任失利後，岳父岳母相繼去世，他忙於處理家事，暫時退出公眾視線；他說，因想繼續服務社區，因此決定參選第19選區市議員一職，「市議員與州參議員不同，更需要與社區合作」。

第19選區現任市議員瓦隆(Paul Vallone)將於2021年底屆滿，根據市競選財務委員會(Campaign Finance Board)，此職位目前共有八名參選人，除了艾維樂，還有Nabaraj KC、前市警警員艾爾斯(Adriana Aviles)、韓裔李真(Richard Lee)與共和黨參選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)等。

參議員 紐約市 華人

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