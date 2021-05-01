楊愛倫訪中華公所 闡述政見

楊愛倫(左二)競選法拉盛第20選區市議員，30日拜訪中華公所。（記者金春香／攝影）

法拉盛第20選區市議員參選人楊愛倫(Ellen Young)4月30日拜訪紐約中華公所，對如何減少仇恨犯罪和解決特殊高中問題提出自己的觀點，在市議會和州議會工作多年的她表示，若當選，任職首日就能開始為選區內民眾爭取資源和資金。

美國華裔婦女商會會長謝嘉燕表示，楊愛倫從上世紀90年代開始就在社區為民眾服務，且她是紐約州首位亞裔女性州眾議員，任職期間，在全州整體預算降低兩成的情況下，為選區爭取到增長87%的經費，「楊愛倫結合中西，有豐富經驗，也經歷過挫折，但從未被打敗，是名鬥士。」

楊愛倫表示，自己1977年剛到美國時，就來到中華公所，這裡是紐約很多華裔最親切的家，而此次是她首次以市議員參選人身分拜會，希望更多人聽到自己的政見。

楊愛倫從1982年成為美國公民 起，就開始在皇后區選民協會服務，曾擔任過四次主席；在州參議員劉醇逸擔任市議員時期，她曾負責其辦公室事務，對市議會工作非常熟悉；她說自己不需要任何訓練，就能在就職第一天上手，開始為選區民眾服務。

對於紐約市 日益嚴重的仇恨犯罪問題，30多年前曾擔任過皇后區警局輔警的楊愛倫表示，應嚴懲犯案者並不准假釋，當民眾和警方對是否為仇恨犯罪的意見不一致時，應交由獨立機構審理。

此外，她認為紐約市公校應從學前班開始提供多元文化及防霸凌、反仇恨教育，「健全的學校教育能夠進一步影響學生們的家庭教育，促進他們成長為理解多元文化、不對其他族裔帶有偏見的人。」

此外，楊愛倫認為全市八所特殊高中，除了常被提起的三所外，市府和教育局 應加強提升另外五所的教育水平，保證每所都能吸引學生和家長，並鼓勵學生就近入讀，給申請本區特殊高中的學生加分。

中華公所主席于金山、紐約台山寧陽會館主席曾偉康、紐約中華總商會副董事長鄧遐勳、全美李氏公所元老李可喬祝楊愛倫參選順利，贏得選舉。