否認性騷擾 斯靜格：再有指控也不足為奇

斯靜格與金吉恩都參加電視訪談，斯靜格稱二人有過約會關係，金吉恩否認。（PIX訪談視頻截圖）

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)27日遭到其前競選團隊亞裔成員金吉恩(Jean Kim，音譯)20年前性騷 擾指控，29日事件繼續發酵，斯靜格在電視訪談上稱指控是「無稽之談」，但又稱自己結婚前約會過，所以若有其他女子出面指控也不足為奇；金吉恩在PIX11專訪中稱她與斯靜格從未有過戀愛關係，叫其不要再當「偽君子」。

斯靜格29日早上參加PIX11、Fox 5等電視訪談節目，再次否認金吉恩的指控，稱二人當時正處於斷斷續續的約會關係，「我對此感到很難過，我尊重任何人站出來講述自己的遭遇，但這一次對我的指控是不真實的。」

當被問及是否與其他實習生或志願者有過戀愛關係時，斯靜格未直接回答，只是強調金吉恩當時並非實習生，而是其競選團隊宣傳人員，且二人保持朋友關係多年，直到2013年金吉恩申請在其競選市主計長團隊職務，但未被錄用，轉而為其對手思必策(Eliot Spitzer)工作後，二人不再是朋友。

斯靜格再次表示自己與州長葛謨(Andrew Cuomo)面臨的指控程度完全不可比，「他身負很多工作場合的指控，但我的情況不同，認識我的人都知道，我不是那樣的人。」並再次表明自己不會辭職，「雖然其他市長參選人叫我辭職，但最終是選民做出他們的決定。」

在金吉恩與PIX11的訪談中，否認自己與斯靜格有過戀愛關係，並稱斯靜格肯定也對其競選團隊的其他實習生做出過類似的舉動，「但大家都知道他記仇的本性」，當被問及若如今與斯靜格面對面，會對他說什麼時，金吉恩說「我會叫他不要再當偽君子。」

市長白思豪 (Bill de Blasio)29日表示，主計長斯靜格應該接受調查，且由於市長初選還有不到兩個月就舉行，該調查應該快速開展；他建議由州檢察長或紐約市 調查局(NYC Department of Investigation)負責。

白思豪說，很明顯需要對斯靜格所遭到的性騷擾指控展開調查，且該調查需要迅速進行，因為紐約市民眾有權在6月22日初選前了解事實，以做出投票決定。