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馬泰拜會世界日報：不能讓市府逆民意而行

記者朱蕾╱紐約報導
馬泰(左)在黃華清(右)的陪同下拜訪世界日報。(記者朱蕾/攝影)
馬泰(左)在黃華清(右)的陪同下拜訪世界日報。(記者朱蕾/攝影)

曼哈頓華埠第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)28日拜訪世界日報，他表示，在社區監獄計畫等議題上，華埠社區的聲音被市府忽視，他若當選市議員，要確保市府不能逆民意一意孤行，他還表示，支持紐約市特殊高中入學考試(SHSAT)。

馬泰在其政治顧問黃華清等人陪同下，28日下午拜訪世界日報，暢談政見。針對華埠的商業因新冠疫情受到嚴重影響以及如何促進小商業發展，馬泰表示，他倡導讓小商家免交一年的銷售稅，用於填補各項必要開支、留住員工等；推動市府對小商家提供更為實質性的指導和協助；並讓創業者更容易起步，「華埠有越來越多年輕人有意創業，我們需要簡化申請程序，提供一站式服務。」

馬泰(中)拜訪世界日報。(記者朱蕾/攝影)
馬泰(中)拜訪世界日報。(記者朱蕾/攝影)

馬泰表示，亞裔不僅在街頭、地鐵上遭遇仇恨攻擊，亞裔的聲音、利益也被忽視，例如華埠的監獄計畫，市府不顧當地社區的強烈反對，依然推行該計畫；市府為小商家提供貸款等資助方面，亞裔商家也沒有得到應得的分額，「我要確保社區的聲音被聽到，市府不能一意孤行；若亞裔社區得不到公平對待，則是在一定程度上助長了那些仇恨亞裔的人。」

針對公校教育，馬泰表示，他支持特殊高中入學考試，也認為資優班項目是必要的，但不贊同兒童四歲就參加考試選拔。

馬泰曾於2017年參選市議員，但在民主黨初選時，以200票惜敗於競選連任的陳倩雯；今年第一選區市議員參選人還有陳倩雯辦公室幕僚長李金枝(Gigi Li)、州眾議員第64選區D區女性黨代表劉林劍虹(Jenny Low)、曾在多個亞裔組織服務過的李翠珊(Susan Lee)以及律師莫美倫(Maud Maron)等。

亞裔 華埠 監獄

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