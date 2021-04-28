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亞美聯盟市長參選人論壇 7人皆反對華埠監獄

記者金春香／紐約報導
楊安澤(二排中)參加亞美聯盟市長參選人論壇。（視頻截圖）
楊安澤(二排中)參加亞美聯盟市長參選人論壇。（視頻截圖）

亞美聯盟(Asian American Federation)27日晚舉行市長參選人論壇，邀請七名參選人針對亞太裔社區關心的議題作答，包括如何解決仇恨亞裔犯罪嫌犯大多最後以精神問題逃脫制裁，是否支持在華埠建立新監獄，如何支持亞裔小商家等。

參加論壇的七名參選人為楊安澤、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)、前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)、前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)和前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)。

亞當斯表示，他若當選市長，會與市級、州級官員，及檢察官辦公室攜手，加強對犯罪的制裁，而不是將本應受到制裁的犯罪行為降級處理；對於仇恨犯罪嫌犯，同樣應該被控以與其罪行相符的罪行；他還指出目前市警對仇恨犯罪的調查力度不斷在加強，市府應該繼續增加投入調查仇恨犯罪所需的資源。

斯靜格則表示，他會設立仇恨犯罪受害者資金，為受害者提供必要的心理、住房等資源與財政支幫助，並需要成立旁觀者介入培訓項目等。

斯靜格(下排右)參加亞美聯盟市長參選人論壇。（視頻截圖）
斯靜格(下排右)參加亞美聯盟市長參選人論壇。（視頻截圖）

楊安澤稱，仍有很多亞裔就算受到襲擊也不敢報警，需要市府各機構提供更全面的語言翻譯服務，保證亞裔更順利獲得幫助；此外仇恨亞裔行為與心理問題緊密相關，市府也應從根本上提供充足的心理健康服務。

對於社區監獄問題，七名參選人都表示不支持，楊安澤表示需要重新審視社區監獄計畫，讓社區民眾充分參與到市府計畫制定過程中，斯靜格表示會為雷克島監獄內眾多有心理和精神疾病的人提供專門場所進行治療。

在快速問答環節，對於最喜愛紐約市三個主要華人社區中的哪一個，所有被問及者都表示是曼哈頓華埠。

亞當斯(二排右)參加亞美聯盟市長參選人論壇。（視頻截圖）
亞當斯(二排右)參加亞美聯盟市長參選人論壇。（視頻截圖）

亞裔 監獄 仇恨犯罪

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