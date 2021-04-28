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楊安澤籲州府鬆綁餐廳、酒吧限制令 取消宵禁規定

記者金春香／紐約報導
楊安澤與業者在曼哈頓東村籲州府解除系列餐館酒吧限制令。（記者金春香／攝影）
楊安澤與業者在曼哈頓東村籲州府解除系列餐館酒吧限制令。（記者金春香／攝影）

華裔市長參選人楊安澤27日在曼哈頓東村與眾多酒吧和餐館業者集會，共同呼籲州府解除一系列限制餐館和酒吧生存及發展的規定，要求州酒類管理廳為業者頒發臨時酒牌執照，允許食客在餐廳和酒吧內只點酒水而不必須同時點餐，並取消營業時間限制等。

影音來源：記者金春香

當日集會在仍停業中的東村18年老店「The Mermaid Inn」前舉行，該店老闆Daniel Abrams和Cindy Smith說，他們在九一一恐襲事件不久後開店，近20年來扎根東村，受到很多食客喜愛；去年疫情爆發後，本以為堅持幾個月後就能開張，但去年夏天過後，由於遭受疫情打擊過大，堂食一直被禁，不得不停止營業。

之後很多食客都表達出不捨，且近月來疫情逐步緩解，Abrams表示，希望重新開張，卻又面臨無法短時間內申請到州酒類管理廳頒發的酒牌執照問題；當前紐約州內只有紐約市餐廳和酒吧無法在30天內獲得臨時酒牌執照，州內其他地區業者都可在酒類管理廳耗時四到六個月的審查期間，獲得臨時執照，方便繼續營業或重新開張。

楊安澤表示，2019年紐約市餐飲業提供了31萬7800個工作，支付超過100億元的工資，創造了270億元稅收，而疫情期間餐飲業獲得的幫助非常有限，各級政府應該共同提供更便捷的方式讓商家重開，而不是給商家增添更多困難，首先要做的就是取消這些荒謬的規定；如果服務業無法恢復，那麼紐約市也就根本無法完全恢復。

除要求頒發臨時酒牌執照外，楊安澤提出，州府應該取消多項疫情初期頒布的行政令內容，包括取消禁止顧客在餐廳內僅點酒水的規定，以及允許顧客坐在吧台飲酒，「民眾在很多其他場合都已經開始與他人坐在一起了，為什麼不能坐在吧台呢？」

此外，楊安澤呼籲州府取消宵禁規定，允許酒吧和餐廳營業至凌晨4時，回歸疫情前的營業時間。

州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)27日表示，參議會將於28日廢除州長此前頒布的顧客在餐館內若點酒水必須同時點餐的行政令規定，「隨著州內接種人數不斷增加，以及疫情數字的不斷下降，現在是時候該取消這些不必要的限制與規定。」

疫情 紐約市 楊安澤

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