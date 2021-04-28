亞當斯提政見 市府機構搬離曼哈頓 節省財政開支

亞當斯提議將市府機構從曼哈頓搬遷至其他區。（本報檔案照）

正在參選市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)提出政見，將部分市府機構從曼哈頓 搬遷至其他區域，指可以減少市府11億元財政開支，以便進一步投入紐約市 幼兒服務。

亞當斯根據市民預算委員會(Citizens Budget Commission)2018年的數據，認為將政府機構搬離曼哈頓能大大節約市府開支，幫助紐約市從疫情打擊恢復同時，確保提供高質量市民服務。

亞當斯說，為了從疫情中復甦，必須在確保社區福利的同時，重新考慮長期投資方案，因此需要重新審視政府過去長期超支的開銷，例如曼哈頓的辦公室租金 ，「這一計畫能確保納稅人的錢用在支持納稅人的優先事項中，尤其是提供優質的幼兒照護服務。」

亞當斯強調，將市府機構從曼哈頓搬遷至其他區不會一次性全部完成，他計畫每年減少曼哈頓租金開支25%，約2.5億元，共花費五年時間完成整個搬遷計畫；將節約出來的經費投入他此前提出的「全民育兒計畫」中，該計畫希望提升父母工作效率，減輕育兒負擔；他還認為將這些辦公室逐漸搬離曼哈頓，除了可以節約成本，也能為不同社區民眾提供便利。

根據市府數據，每年有約25棟屬紐約市政府的辦公樓需要支付租金，僅位於東16街109號的市人力資源管理局辦公大樓，市府每年需支付約2035萬9682元租金；但在布碌崙類似的辦公空間，租金僅需要1242萬2182元，在皇后區則需要1111萬967元。