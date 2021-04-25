保守派WABC主辦 首場市長參選人辯論 楊安澤不參加

前紐約州長將主持首場面對面市長辯論 ，楊安澤不參加。（取自楊安澤推特）

紐約市民主黨 市長參選人首場辯論將於28日(周三)由WABC廣播電台主辦舉行，主持人之一為紐約前州長帕特森(David Paterson)，這也將是首場參選人面對面辯論，目前已經確定參加者有四人，華裔參選人楊安澤 不會參加，但他將參加紐約市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board，簡稱CFB)舉行的三場辯論。

WABC廣播電台表示，目前已經確定參加的參選人有布碌崙(布魯克林)區長亞當斯、前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)、前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)，和前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)。

市主計長斯靜格(Scott Stringer)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)對於參加WABC這一保守派電台主辦的辯論仍持觀望態度。

而楊安澤則確認不會參加，其競選經理考非(Chris Coffey)表示，楊安澤已經決定參加CFB舉辦的三場辯論，「他很享受這一段時間參加的眾多參選論壇，也非常期待將於5月13日參加CFB的首場辯論。」

日前包括錫耶納學院(Siena College)和樂齡會(AARP)、智庫「Data For Progress」，以及楊安澤競選團隊發布的民調數字，都顯示楊安澤的支持率大幅度領先其他參選者。

帕特森稱屆時他提出的問題將主要圍繞如何帶領紐約市復甦，以及如何保證治安、教育，以及如何處理全市眾多的空置辦公樓空間。

WABC電台本月初已經舉辦一場共和黨市長參選人辯論，守護天使(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)和馬泰奧(Fernando Mateo)參加，火藥味甚濃。

民主黨市長參選人首場辯論將於28日下午4時至6時舉行，民眾可登錄https://wabcradio.com/2021/04/19/submit-a-question/#anchor1提交所關心的選舉問題，並觀看直播。