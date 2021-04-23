我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

涉稅務欺詐 市議員康德全認罪

記者黃伊奕／紐約報導
市議員康德全涉嫌稅務欺詐並認罪。（本報檔案照）
市議員康德全涉嫌稅務欺詐並認罪。（本報檔案照）

選區包括布碌崙(布魯克林)羊頭灣的市議員康德全(Chaim Deutsch)涉嫌稅務欺詐，於22日在曼哈頓聯邦法庭認罪，以1萬保釋金庭外候審，將於7月29日返回法庭接受量刑。

據檢控資料，康德全在任職市議員期間獨資擁有一家地產管理公司Chasa Management，在2016年3月報稅時，通過提供錯誤和虛假信息，成功逃稅超過8萬2000元。

聯邦調查局指出，康德全擁有的Chasa Management公司在2013年至2015年未如實提供該公司收入和信息；從2017年1月開始，市議員開始被禁止賺取外來收入，康德全此後也放棄了該地產公司約每年10萬元至24萬元的收入。

聯邦此前「邀請」康德全因稅務問題進行談話後，他立即對於自己罪行供認不諱，並繳1萬元取保候審；他也同意歸還8萬2076元欠稅和利息，並7月29日返回聯邦法庭接受量刑。

據悉康德可面臨最高一年監禁，與一年監獄外監管，另有10萬元罰款。

猶太裔市議員康德全今年52歲，他在2014年成功當選48選區市議員，即將任期結束，他過去和華人社區一直保持緊密聯繫，以溫和政黨獲得大量華裔民眾的支持。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，康德全將被立即取消其委員會職務，並禁止繼續處理市議會負責的項目，「沒有人能凌駕於法律之上」；根據市議會規定不會立即開除他，但張晟希望康德全能立即主動辭職，「在他認罪後，我不知道他如何還能在市議會任職。」

布碌崙 監獄 曼哈頓

上一則

為妻買10元員工票看百老匯 前教育總監判罰千元

下一則

地球日 白思豪推3大環保舉措

延伸閱讀

紐約市議員康德全 詐欺稅務認罪

紐約市議員康德全 詐欺稅務認罪
認罪第1人 國會暴亂被告、極右翼組織成員盼換輕判

認罪第1人 國會暴亂被告、極右翼組織成員盼換輕判
巴爾的摩金融家認罪 最高面臨10年有期徒刑

巴爾的摩金融家認罪 最高面臨10年有期徒刑
港831集結案／黎智英、李卓人、楊森認罪不認錯

港831集結案／黎智英、李卓人、楊森認罪不認錯
搶劫華翁致死 2嫌認罪聽證會再延期至4月28日

搶劫華翁致死 2嫌認罪聽證會再延期至4月28日

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

2021-04-20 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人