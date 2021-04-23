涉稅務欺詐 市議員康德全認罪

市議員康德全涉嫌稅務欺詐並認罪。（本報檔案照）

選區包括布碌崙 (布魯克林)羊頭灣的市議員康德全(Chaim Deutsch)涉嫌稅務欺詐，於22日在曼哈頓 聯邦法庭認罪，以1萬保釋金庭外候審，將於7月29日返回法庭接受量刑。

據檢控資料，康德全在任職市議員期間獨資擁有一家地產管理公司Chasa Management，在2016年3月報稅時，通過提供錯誤和虛假信息，成功逃稅超過8萬2000元。

聯邦調查局指出，康德全擁有的Chasa Management公司在2013年至2015年未如實提供該公司收入和信息；從2017年1月開始，市議員開始被禁止賺取外來收入，康德全此後也放棄了該地產公司約每年10萬元至24萬元的收入。

聯邦此前「邀請」康德全因稅務問題進行談話後，他立即對於自己罪行供認不諱，並繳1萬元取保候審；他也同意歸還8萬2076元欠稅和利息，並7月29日返回聯邦法庭接受量刑。

據悉康德可面臨最高一年監禁，與一年監獄 外監管，另有10萬元罰款。

猶太裔市議員康德全今年52歲，他在2014年成功當選48選區市議員，即將任期結束，他過去和華人社區一直保持緊密聯繫，以溫和政黨獲得大量華裔民眾的支持。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，康德全將被立即取消其委員會職務，並禁止繼續處理市議會負責的項目，「沒有人能凌駕於法律之上」；根據市議會規定不會立即開除他，但張晟希望康德全能立即主動辭職，「在他認罪後，我不知道他如何還能在市議會任職。」