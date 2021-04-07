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2華裔退休法官為楊愛倫背書

記者牟蘭／紐約報導
陳翠芳(前排左三)與伍元天(前排左五)6日為楊愛倫(前排左四)參選市議員站台。(記者牟蘭／攝影)
陳翠芳(前排左三)與伍元天(前排左五)6日為楊愛倫(前排左四)參選市議員站台。(記者牟蘭／攝影)

紐約州首位亞裔州法官伍元天與首位亞裔女法官陳翠芳6日為第20選區市議員參選人、前州眾議員楊愛倫(Ellen Yang)背書；他們稱，過去與楊愛倫分別在司法界與政界打破「天花板」，成為各自領域的首位亞裔代表，期盼楊愛倫利用多年服務社區的經驗，為法拉盛民眾發聲、爭取權益。

楊愛倫於6日舉辦「楊愛倫有約下午茶」記者會，由楊愛倫之友召集人謝嘉燕主持，邀請退休法官伍元天(Randall Eng)、陳翠芳(Dorothy Chin-Brandt)與楊愛倫之友顧問王張令瑜、該會共同召集人牛紅與馬子雨以及商家代表莊振輝和陳秋貴等，支持楊愛倫參選。

在皇后區牙買加長大的伍元天表示，他小時候在社區中鮮少看見亞裔面孔，更不要說在司法界與政界出現亞裔代表，但他與楊愛倫等打破這種「天花板」限制，在各領域開創先河，如今無論是在法院，還是在國會、州議會，市議會，都能看見亞裔代表。

伍元天表示，楊愛倫不僅精通中文與英文，更了解美國與中國兩種文化，期盼她能利用自己多年服務社區的經驗，在市議會為法拉盛的民眾發聲，在經濟、教育與交通等多個方面為當地民眾爭取權益。

陳翠芳表示，她成為首位州亞裔女法官後，楊愛倫成為州首位亞裔女性州眾議員，服務法拉盛社區多年，深知當地的經濟與文化發展，她相信楊愛倫憑藉自身的經驗與能力，更好的服務社區。

根據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)網站，截止6日，選區包括法拉盛的第20選區市議員參選人已達11人，其中有八名華裔，包括楊愛倫、黃敏儀、王能、陳海靈與尹導等。

陳翠芳(左二)與伍元天(左四)6日為楊愛倫(中)參選市議員站台；左一為謝嘉燕，右...
陳翠芳(左二)與伍元天(左四)6日為楊愛倫(中)參選市議員站台；左一為謝嘉燕，右一為王張令瑜。(記者牟蘭／攝影)
伍元天(右)6日為楊愛倫(左)參選市議員站台。(記者牟蘭／攝影)
伍元天(右)6日為楊愛倫(左)參選市議員站台。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 法拉盛 眾議員

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