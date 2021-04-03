葛謨性騷擾醜聞纏身 金兑錫再提養老院

金兌錫要求州府盡快公布真實的死亡人數，簽署廢除養老院在疫情期間免於承擔責任的豁免提案。(視頻截圖)

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)除了性騷擾醜聞纏身，公開曾被葛謨威脅的州眾議員金兌錫(見圖，取自視頻)，日前在一場線上會議中，要求州府盡快回應瞞報疫情 期間養老院 死亡人數指控，並督促葛謨簽署廢除養老院在疫情期間免於承擔責任的豁免提案。

金兌錫1日在線上論壇對話「長者的聲音」(Voices For Seniors)非營利組織，他批評葛謨涉嫌性騷擾與養老院醜聞，呼籲執法機構嚴肅調查，「每當我們接近真相，州長似乎仍不可動搖。究竟他有多少醜聞？多少名女性受害者？養老院還有多少謊言？」

針對州參眾兩院日前通過廢除養老院在疫情期間免於承擔責任的豁免提案，金兌錫說，這項提案在州眾議院投票以149比1通過，在州參議院以63比0通過，葛謨須在十天內決定是否簽署這項提案，「我們做了所能做的事，現在該州長決定」。

金兌錫呼籲州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合調查葛謨的養老院醜聞；他直指葛謨為了個人利益，濫用公共資源、政府人員編制與州法。

與會人士阿爾維諾(Tracy Alvino)表示，她76歲的父親原本只需在長島安養院居住數周進行術後恢復，卻不幸染疫離世，她指責葛謨利用回憶錄「美國危機」斂得400萬元贊助，卻罔顧長者安危，造成上千個家庭悲劇，「我父親的命值400萬嗎？他的生命是無價的」。

「長者的聲音」創辦人扎亞斯(Vivian Zayas)與里維拉(Alexa Rivera)表示，她們的母親去年在長島一家養老院染疫離世，兩人因此創辦該機構，旨在尋找養老院疫情期間真實的死亡人數；她們指責養老院在疫情期間免於承擔責任的條款，並稱該條款導致大量長者離世，批評州府怠忽職守。