我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

葛謨性騷擾醜聞纏身 金兑錫再提養老院

記者牟蘭／紐約報導
金兌錫要求州府盡快公布真實的死亡人數，簽署廢除養老院在疫情期間免於承擔責任的豁免提案。(視頻截圖)
金兌錫要求州府盡快公布真實的死亡人數，簽署廢除養老院在疫情期間免於承擔責任的豁免提案。(視頻截圖)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)除了性騷擾醜聞纏身，公開曾被葛謨威脅的州眾議員金兌錫(見圖，取自視頻)，日前在一場線上會議中，要求州府盡快回應瞞報疫情期間養老院死亡人數指控，並督促葛謨簽署廢除養老院在疫情期間免於承擔責任的豁免提案。

金兌錫1日在線上論壇對話「長者的聲音」(Voices For Seniors)非營利組織，他批評葛謨涉嫌性騷擾與養老院醜聞，呼籲執法機構嚴肅調查，「每當我們接近真相，州長似乎仍不可動搖。究竟他有多少醜聞？多少名女性受害者？養老院還有多少謊言？」

針對州參眾兩院日前通過廢除養老院在疫情期間免於承擔責任的豁免提案，金兌錫說，這項提案在州眾議院投票以149比1通過，在州參議院以63比0通過，葛謨須在十天內決定是否簽署這項提案，「我們做了所能做的事，現在該州長決定」。

金兌錫呼籲州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合調查葛謨的養老院醜聞；他直指葛謨為了個人利益，濫用公共資源、政府人員編制與州法。

與會人士阿爾維諾(Tracy Alvino)表示，她76歲的父親原本只需在長島安養院居住數周進行術後恢復，卻不幸染疫離世，她指責葛謨利用回憶錄「美國危機」斂得400萬元贊助，卻罔顧長者安危，造成上千個家庭悲劇，「我父親的命值400萬嗎？他的生命是無價的」。

「長者的聲音」創辦人扎亞斯(Vivian Zayas)與里維拉(Alexa Rivera)表示，她們的母親去年在長島一家養老院染疫離世，兩人因此創辦該機構，旨在尋找養老院疫情期間真實的死亡人數；她們指責養老院在疫情期間免於承擔責任的條款，並稱該條款導致大量長者離世，批評州府怠忽職守。

養老院 葛謨 疫情

上一則

州府大麻管理辦公室網站 可查法規

下一則

布碌崙華青遇暴力搶劫 被重拳擊倒勒頸昏厥

延伸閱讀

遭控利益「書」送 葛謨罪狀再添一條

遭控利益「書」送 葛謨罪狀再添一條
紐約州長葛謨簽署大麻合法化法案

紐約州長葛謨簽署大麻合法化法案
葛謨：紐約市堵車費計畫 聯邦政府同意繼續推進

葛謨：紐約市堵車費計畫 聯邦政府同意繼續推進
指控葛謨性騷擾又1人 已婚婦稱遭強吻

指控葛謨性騷擾又1人 已婚婦稱遭強吻
葛謨：30歲以上民眾30日起可預約接種 4月6日放寬至16歲

葛謨：30歲以上民眾30日起可預約接種 4月6日放寬至16歲

熱門新聞

3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃