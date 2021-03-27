我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸血腥軍人節 安全部隊槍殺逾90人

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

川普支持者、商人福克斯 挑戰市議員紀思庭

記者顏潔恩／紐約報導
無政治背景的共和黨籍商人福克斯(左)將在今年選舉挑戰市議員紀思庭。(取自臉書)
無政治背景的共和黨籍商人福克斯(左)將在今年選舉挑戰市議員紀思庭。(取自臉書)

涵蓋布碌崙(布魯克林)貝瑞吉、戴克高地華社的第43選區民主黨籍市議員紀思庭(Justin Brannan)，今年競選連任將對上無政治背景的共和黨籍商人福克斯(Brian Fox)；福克斯表示支持社區警務執法、關注本地治安和小商業發展，但他同時也被發現是前總統川普支持者，在個人臉書經常轉發其一家人發布的貼文，包括宣揚新冠病毒是個謊言。

紀思庭自2017年當選第43選區市議員，取代因任期屆滿的前民主黨籍議員蔣特利((Vincent Gentile)，今年尋求連任，將迎接共和黨籍31歲創業家福克斯的挑戰。

根據競選網站，福克斯是職業介紹公司Phillip Martin Talent的創辦人、管理夥伴，在貝瑞吉土生土長，自宣布參選後，已獲得布碌崙共和黨人(Brooklyn GOP)、布碌崙保守黨(Brooklyn Conservative Party)的背書。

福克斯表態支持增加警務預算(refund the police)，他說在社區加派警力是預防不法分子犯罪最有效方式，希望在主要大道和公眾場所能看見警方在駐守；因注意到社區內常有公物遭破壞、入室盜竊和搶劫等情況，他上任後也將採取行動，提升居民生活環境品質，另外也確保社區垃圾得到妥善處理。

另一方面，福克斯說布碌崙南區沒有得到市府足夠關注，在醫療和交通資源上有欠缺，他想為長者和殘障人士謀取更多福利，建造對他們出入友善的社區中心；最後本身也是小企業家的福克斯，計畫為3大道商業區帶來更多經濟刺激，並引導商家設立電子商務平台，通過網路賺錢。

然而福克斯參選後一舉一動也受到關注，有華裔社區人士指出，根據福克斯在個人臉書上轉發的貼文，明顯示意是川普支持者；例如在推特(twitter)封殺川普帳戶後，福克斯轉發並評論道「自由言論已死亡，歡迎來到共和主義國家」。

或其長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)轉發的一則信息中，暗示中國實驗室的「病毒洩露論」以及「新冠病毒是個謊言」，也曾被福克斯轉發。

布碌崙 川普 共和黨

上一則

紐約法拉盛珠寶店劫案嫌犯仍在逃 商家損失金額逾3萬元

下一則

亞裔耆老曼哈頓遭種族言論辱罵 嫌犯揮棒後逃逸

延伸閱讀

多少偷渡童？媒體揪錯拜登 減稅與航班誤時也與事實不符

多少偷渡童？媒體揪錯拜登 減稅與航班誤時也與事實不符

美國民主的真諦與利弊

美國民主的真諦與利弊
美聯社：拜登首場記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

美聯社：拜登首場記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤
余茂春：中國強推戰狼外交 國際處境將更孤立

余茂春：中國強推戰狼外交 國際處境將更孤立
大選舞弊論 女律師鮑威爾改口稱是個人意見

大選舞弊論 女律師鮑威爾改口稱是個人意見

福斯女主播連線訪問川普時 誤報國土安全部長請辭

福斯女主播連線訪問川普時 誤報國土安全部長請辭

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示
圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出

失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出