我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

募款不理想 市議員萬齊家退選紐約市長

記者顏潔恩／紐約報導
萬齊家去年發布宣傳視頻，宣布參選紐約市長。(取自萬齊家競選視頻截圖)
萬齊家去年發布宣傳視頻，宣布參選紐約市長。(取自萬齊家競選視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)五個月前宣布參選紐約市長，24日突然宣布退選，主因是競選資金籌募不理想；萬齊家說，他將專心履行市議員職務，為在新冠疫情中遭遇最嚴重打擊的日落公園社區爭權利。

40歲的萬齊家出生於德州，是市議會首位墨西哥籍，也是同性戀者，他原本希望在市議員任期屆滿後轉戰市長，將紐約市打造成為一個公正、包容性城市。

根據數據，過去三個月，萬齊家從320名捐款者中籌到2萬4570元，其中只有110元捐款來自紐約市，其餘金額全是外州捐款者；萬齊家自參選以來共籌得8萬7000元，本周最新紀錄僅2萬4000元。

萬齊家說，他的大多數支持者來自外州，相信是原本住在紐約市的民眾因失去工作而遷移到其他城市；相比其他參選人有雄厚的資金、聘請專業人士協助進行競選活動，他本身無此條件，遷移到別處的支持者也無法再回來紐約擔任義工，經過多番衡量後決定止步。

他表示，作為此次最年輕的市長參選人，原希望可以為紐約市注入新的理想和能量，然而現實很明顯，當選的勝算不大；他感謝這段期間支持他的人，也表示現在仍有市議員職務在身，他會繼續在市議會為日落公園社區發聲，希望盡快從疫情中恢復過來。

距離2021年紐約市長民主黨初選還有三個多月，幾位參選人中，布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)，以及前總統參選人楊安澤的競選資金都很亮眼，民調也高於萬齊家。

此前已有市議長張晟(Corey Johnson)、前國會眾議員羅斯(Max Rose)等人宣布參選市長後又宣布退選。

紐約市 日落公園 布碌崙

上一則

德康診所精治各類疼痛及中藥調理高標準防護措施和全方面無菌消毒

下一則

白思豪：州府或因政治目的 粉飾疫情數據

延伸閱讀

半數民主黨選民仍未決定市長人選 楊安澤支持度仍第一

半數民主黨選民仍未決定市長人選 楊安澤支持度仍第一
楊安澤交連署簽名 登上選票 共和黨籍鄧龍籲華人支持

楊安澤交連署簽名 登上選票 共和黨籍鄧龍籲華人支持
遇難華裔警探劉文健父母 為亞當斯選市長背書

遇難華裔警探劉文健父母 為亞當斯選市長背書
楊安澤批UFT扯後腿 遭圍攻

楊安澤批UFT扯後腿 遭圍攻
斯靜格推小學教室配2教師

斯靜格推小學教室配2教師
楊安澤：每年補助貧困者2000元 減稅地產業主可埋單

楊安澤：每年補助貧困者2000元 減稅地產業主可埋單

熱門新聞

洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
紐約血液中心的研究報告顯示當前三種疫苗都可以有效抵抗變種新冠病毒。（紐約市長辦公室提供）

研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒

2021-03-17 20:06
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架