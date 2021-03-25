募款不理想 市議員萬齊家退選紐約市長
布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)五個月前宣布參選紐約市長，24日突然宣布退選，主因是競選資金籌募不理想；萬齊家說，他將專心履行市議員職務，為在新冠疫情中遭遇最嚴重打擊的日落公園社區爭權利。
40歲的萬齊家出生於德州，是市議會首位墨西哥籍，也是同性戀者，他原本希望在市議員任期屆滿後轉戰市長，將紐約市打造成為一個公正、包容性城市。
根據數據，過去三個月，萬齊家從320名捐款者中籌到2萬4570元，其中只有110元捐款來自紐約市，其餘金額全是外州捐款者；萬齊家自參選以來共籌得8萬7000元，本周最新紀錄僅2萬4000元。
萬齊家說，他的大多數支持者來自外州，相信是原本住在紐約市的民眾因失去工作而遷移到其他城市；相比其他參選人有雄厚的資金、聘請專業人士協助進行競選活動，他本身無此條件，遷移到別處的支持者也無法再回來紐約擔任義工，經過多番衡量後決定止步。
他表示，作為此次最年輕的市長參選人，原希望可以為紐約市注入新的理想和能量，然而現實很明顯，當選的勝算不大；他感謝這段期間支持他的人，也表示現在仍有市議員職務在身，他會繼續在市議會為日落公園社區發聲，希望盡快從疫情中恢復過來。
距離2021年紐約市長民主黨初選還有三個多月，幾位參選人中，布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)，以及前總統參選人楊安澤的競選資金都很亮眼，民調也高於萬齊家。
此前已有市議長張晟(Corey Johnson)、前國會眾議員羅斯(Max Rose)等人宣布參選市長後又宣布退選。
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