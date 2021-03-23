遇難華裔警探劉文健父母 為亞當斯選市長背書

劉文健父母、James E. Davis的家人宣布背書亞當斯參選市長。（亞當斯辦公室提供）

執勤中不幸遇難的紐約華裔 警探劉文健父母日前宣布背書布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)參選市長，表示亞當斯在擔任區長時就關心華裔社區，且在劉文健犧牲後陪他們度過艱難時期，因此支持他參選。

亞當斯22日表示，能獲得劉文健父母的支持，讓他備感榮幸，尤其是他們對這座城市感受如此之深，「我們可以從像劉文健家庭的榜樣中學習如何將痛苦變成動力，尤其是現在整個城市正在為結束疫情而奮戰。」

劉文健父母則說，支持亞當斯參選市長原因非常簡單，他在擔任布碌崙區長時就關心華裔社區，而不僅為了參選而作秀，「劉文健犧牲後，他陪我們度過了一段艱難的時期，現在我們也全心全力支持他參選。」

除了劉文健父母外，在2003年被政治對手槍殺的前市議員James E. Davis的家人當日也宣布背書亞當斯，其兄弟戴維斯(Geoffrey Davis)說，紐約市 現在正在面臨一些非常嚴重的問題，包括警民關係、教育、住房、仇恨犯罪以及暴力，亞當斯作為前紐約市警、前州參議員、現任布碌崙區長，有能力更好地照顧紐約市每一個人，利用過往經驗幫助市民更好度過這個艱難時期。