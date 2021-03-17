楊安澤：每年補助貧困者2000元 減稅地產業主可埋單

楊安澤表示，麥迪遜花園廣場(MSG)等享受減免稅的地產業者或可以為他貧困者基本收入計畫埋單。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 提出，要為紐約市極端貧困的市民每年提供2000元現金補助；他在日前表示，麥迪遜花園廣場(MSG)等享受減免稅地產的業者，或可以為這項計畫埋單；此外，他還表示要增強亞裔 與市府、市警之間的聯繫，打擊針對亞裔的仇恨犯罪。

楊安澤在接受CNBC採訪時表示，現金補助計畫能夠讓社會更加健康和穩定，促進人與人之間關係改善；他表示，55%的美國人現在依賴現金補助或者其他形式補助，更有85%的美國人在這次疫情中依賴現金補助。

楊安澤在競選綱領中，計畫為極端貧困的紐約市民平均每人每年提供2000元現金補助，預計每年支出達10億元；他表示，MSG等享受減免稅地產業者可以為這項計畫埋單，「MSG每年的減稅額度高達4000萬元，如果這類稅款重新回到市府手中，再加上市府一些投資，我們就能為極端貧困的市民發放補助。」

此外，楊安澤還重申反對針對亞裔的仇恨犯罪；數據顯示，紐約市針對亞裔的仇恨犯罪數量比去年暴增833%；楊安澤表示，目前仍有大量針對亞裔的仇恨暴力行為沒有揭發出來，「我們必須將這些暴力行為認定為仇恨犯罪，並且應當加強對亞裔社區的聯繫，許多亞裔與市府人員及執法部門關係不近，我要改變這個現狀。」

目前楊安澤在最新民調中遙遙領先；競選資金數據顯示，楊安澤參選兩個月以來已經獲得捐款210萬元，沒有其他候選人有此速度；而且，楊安澤捐款中的一半來自紐約市，顯示他在紐約市的民眾基礎可能比預期要好。