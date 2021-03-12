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性騷擾升級性侵？州眾議會啟動彈劾葛謨調查

記者洪群超／紐約報導
州眾議會正式啟動針對葛謨的彈劾調查。（美聯社）
州眾議會正式啟動針對葛謨的彈劾調查。（美聯社）

隨著第六名女性現身揭露紐約州葛謨(Andrew Cuomo)曾將手伸入其襯衣內亂摸，該性騷擾醜聞恐升級為性侵，州府奧伯尼警局已介入；目前多達59名民主黨州議員連署要求葛謨辭職，州眾議長希士提(Carl Heatie)11日晚宣布，啟動州長彈劾調查。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)11日則直稱葛謨的行為「讓我噁心」，指出如今不是一兩人指控，而是已達到六人，並且從最初的性騷擾升級為直接性侵犯行為，「他不應該再當州長」。

40名州眾議員和19名州參議員，11日上午發表連署簽名信，要求葛謨下台；59名州議員全為民主黨，其中包括華裔州參議員劉醇逸與州眾議員牛毓琳。

聯名信指出，「葛謨是時候辭職了」，表示「我們還有副州長可以挺身而出，領導州府完成葛謨餘下任期，如今重要關頭，這最合乎紐約州人民的利益」。

截至發稿，州長辦公室未對此置評，葛謨此前則多次堅稱不會辭職，表示他「是紐約州的人民選出來的，不是政客們選出來的」。

但隨著第六名女性雇員匿名爆料稱在奧伯尼的州長辦公室內，遭葛謨伸手進襯衣內亂摸，此案因此有從性騷擾升級為性侵的可能性，奧伯尼警局11日表示已正式介入，聯絡受害者的律師，提供所需的警方協助，但也強調尚未啟動刑事調查。

由州檢察長詹樂霞(Letitia James)成立的獨立調查團隊，正式上線網站www.agindependentinvestigation.com，公開徵集線索，呼籲更多知情者提供信息；民眾可致電(212)225-3100，發短信至(518)545-0870，或電郵至[email protected]

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)已多次明確要求葛謨辭職，州眾議長希士提態度則較和緩；但希士提11日召集同黨議員閉門會議後，傍晚正式宣布州眾議會司法委員會啟動針對葛謨的彈劾調查，由民主黨籍的司法委員會主席Charles Lavine領導。

希士提表示，目前對州長的指控非常嚴重，該委員會將依照紐約州憲法，約談證人，要求有關方面提交相關證據和文件；調查除了涉及葛謨性騷擾案外，還將調查其掩蓋養老院新冠死亡人數一案。

紐約民眾連日在曼哈頓中城的州長辦公樓前示威，要求葛謨辭職下台。(路透)
紐約民眾連日在曼哈頓中城的州長辦公樓前示威，要求葛謨辭職下台。(路透)

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